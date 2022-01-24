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24/01/2022 11:48

【香港政情】消息：徐英偉暫時未能明天復職

　　《經濟通通訊社２４日專訊》在本月初參加全國人大代表洪為民生日宴後要檢疫的民政事務
局長徐英偉，原定本周初完成合共２１日檢疫和自我監察，最快明天（２５日）可以復職，但消
息透露，徐英偉暫時未能復職，未知復職日期。
　　據《星島日報》專欄報道，因百人宴事件而要隔離１４天的三名官員，包括徐英偉、入境處
處長區嘉宏和發展局政治助助馮英倫，今日完成２１日隔離及居家健康監察後，原定可在明天復
職。據聞，其中徐英偉已獲告知要再等一會，或要再過一周才能復職。由於他的副局長陳積志今
天復職，可以署理民政事務局局長，毋須公務員事務局局長聶德權代勞。
　　另外，《香港０１》引述消息報道，特首辦主任陳國基約一星期前已提交調查報告，特首林
鄭月娥會趁明天出席行會前見記者，公布調查結果。林鄭將有幾個方式「處置」民政事務局局長
徐英偉，包括譴責、調職甚至問責下台，若徐英偉要離開局長崗位，較大機會是自行請辭，承擔
政治責任，屆長聶德權可能兼任民政局長，直至政府換屆，以減少人事變動和震盪。
　　另外，出席同一宴會的入境處長區嘉宏，上年３月已因參加恒大飯局違反限聚令，向公眾致
歉並稱會「汲取教訓」，但不到一年又涉嫌違反限聚出席「洪門宴」，更被指無使用「安心出行
」應用程式，政圈估計其仕途或受影響。（ｃｌ）（ｚｚ）

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