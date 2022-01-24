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24/01/2022 18:21

【虛擬銀行】ｌｉｖｉ新增中文名稱「理慧銀行」，推ｅ利是功能

　　《經濟通通訊社２４日專訊》ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ公布，新增中文名稱「理慧銀行有限公司
」。中文名字將使該行更貼近大眾，建立更緊密的連繫。全新中文名稱將在未來數周於ｌｉｖｉ
手機應用程式及相關產品資訊上逐步更新。
　　該行表示，迎來虎年，ｌｉｖｉ推出ｅ利是功能，讓客戶以別開生面的方式向親友送上心意
，恭賀新禧的同時亦可響應環保。ｌｉｖｉ　ｅ利是簡單易用，只須從「好友列表」中選擇收款
人或直接輸入其流動電話號碼，填上你的別名及金額，然後按照喜好揀選ｅ利是的封面設計，並
寫上自訂祝福字句，即可輕鬆將祝福傳遞。
　　另外，在城中１０間最佳本地生活百貨網上平台和美食外送平台１以ｌｉｖｉ　
ＰａｙＬａｔｅｒ　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ消費，即享８％現金回贈，或以ｌｉｖｉ　
Ｄｅｂｉｔ　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ消費同樣可享３％現金回贈；以及以ｌｉｖｉ　Ｄｅｂｉｔ
　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ及ｌｉｖｉ　ＰａｙＬａｔｅｒ　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ訂閱各大影視
及音樂串流平台均可享２０％現金回贈，更可於其他娛樂體驗項目享受高達３０％的現金回贈。
　　分享祝福時，客戶亦可邀請親友轉動幸運輪，贏取現金獎賞或ｙｕｕ積分。當客戶發送新春
祝賀予親友的同時，邀請親友以客戶的專屬邀請碼開立ｌｉｖｉＳａｖｅ戶口，加入ｌｉｖｉ的
大家庭。一旦成功開戶，客戶與親友均會獲得在ｌｉｖｉ手機應用程式上轉動幸運輪的機會，每
次可贏取高達１０００元或２０萬ｙｕｕ積分。（ｃｗ）

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