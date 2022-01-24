【企業盈喜】思摩爾（０６９６９）料去年溢利升最多１﹒３倍

《經濟通通訊社２４日專訊》思摩爾國際（０６９６９）公布，繼早前發盈利預喜後，預期
截至去年１２月３１日止年度溢利及全面收益總額介乎５０﹒２４億至５５﹒５３億元（人民幣
．下同），同比增長介乎１﹒０９至１﹒３１倍。
該集團指，截至去年１２月３１日止年度經調整純利介乎約５１﹒７９億至５７﹒０９億元
，增長介乎３３％至４６﹒６％。（ｗｈ）
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