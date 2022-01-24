【北水炒Ｄ乜】淨買入３２﹒４億人幣，買美團沽藥明

《經濟通通訊社２４日專訊》上周五（２１日）恒指低開５４點，報２４８９７點。最高升

２９點報２４９８２點，最低跌２２８點報２４７２３點。恒指收報２４９６５點，升１３點或

０﹒０５％。

按額度計算，北水全日淨買入３２﹒４億元人民幣，減少５５﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的

依次是藥明康德（０２３５９）、李寧（０２３３１）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１５４１﹒７３億元減少１３﹒６％。其中港股通成交３４３﹒１億元，佔總成交

２２﹒３％。



＊資本無序擴張及平台壟斷將查處＊



中共第十九屆中紀委六次全會公報指出，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為

，斬斷權力與資本勾連紐帶；嚴格財經紀律，促進防範和化解地方政府隱性債務風險。

公報並稱，堅決查處基礎設施建設、公共資源交易等方面腐敗問題，持續推進金融領域腐敗

治理，深化國企反腐敗工作，深化糧食購銷等領域腐敗專項整治。

保持反對和懲治腐敗的強大力量對在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人毫不手軟，對

年輕幹部從嚴教育管理監督。探索實施行賄人「黑名單」制度。推進「天網行動」，加強反腐敗

國際合作。完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐制度機制。

美團無升跌報２３８元，北水淨買入９﹒２億元；騰訊控股升０﹒６８％報４７４﹒８元，

北水淨買入６﹒３億元；快手跌１﹒２３％報８８﹒３５元，北水淨買入３﹒５億元。

藥明康德跌３﹒７４％報１２１元，北水淨賣出２﹒９億元；李寧升２﹒１３％報

８１﹒５５元，北水淨賣出２﹒３億元；舜宇光學科技跌３﹒２４％報２０９﹒２元，北水淨賣

出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ９﹒２４

騰訊控股 （００７００） ６﹒２９

快手 （０１０２４） ３﹒４９

中國移動 （００９４１） １﹒３５

復星醫藥 （０２１９６） ０﹒８３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明康德 （０２３５９） －２﹒８８

李寧 （０２３３１） －２﹒２８

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒１８

藥明生物 （０２２６９） －１﹒６５

安踏體育 （０２０２０） －１﹒１６

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