《日入而息》傳世茂洽售廣州亞運城股權，傳徐英偉繼續休假

《今天重點》

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傳世茂（００８１３）向中海外洽售廣州亞運城股權；世茂（００８１３）據報兌付２億ＡＢＳ

本息，月內已付５筆兩筆展期

廣東省政府據報委託普華永道審計佳兆業資產

百勝中國（０９９８７）考慮宣派季度股息

據報騰訊（００７００）以５０００萬美元領投石頭科技創始人新車項目

港鐵（０００６６）增持八達通股權至６４％

團結香港基金倡精簡城市規劃程序及修改地契審批時限；團結香港基金倡拆牆鬆綁加快建屋，縮

短公屋輪候時間

傳區嘉宏馮英倫完成隔離後明日復職，徐英偉繼續休假

政府明日起實施僱員特別上班安排

本港新增１０９宗確診，９８宗本地感染５宗源頭不明；黃大仙區污水檢測檢出變種病毒，懷疑

當區有隱性傳播；張竹君稱會否擴大葵涌邨圍封強檢行動需視乎檢測結果

兩名確診人士曾捐血，醫管局表示已回收相關血製品

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《即日市況》

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恒指低收３０９點報２４６５６，科指跌１６６點報５７０３

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《深滬股市》

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滬綜指微升０﹒０４％成交再縮，地產、鋰礦股撐市

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《美元匯價》

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市場關注本周聯儲局議息，美元低位仍可吸納

歐元最新報１﹒１３２２╱２６，日圓最新報１１３﹒５８╱５９

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《公司業績》

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長城汽車（０２３３３）去年純利６８億元人民幣，增逾２６％

新東方在線（０１７９７）中期虧損降至逾５億元人民幣，不派息

招商證券（０６０９９）去年賺１１６億元人民幣，增２２％

森馬（０１９５３）去年純利１２７６萬令吉增１倍，不派末期息

東方企控（０００１８）逾２億元售澳洲物業，料收益逾８６５萬元

東方海外（００３１６）去年總收益按年增長１﹒１倍至１５６﹒８億美元

東方證券（０３９５８）料去年純利按年增長８５％至１０５％

百勝中國（０９９８７）考慮宣派季度股息

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《公司資訊》

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帝國科技集團（００７７６）附屬電競隊奪ＰＭＣＧ ２０２１冠軍

汽車服務平台途虎養車提交港交所上市申請

傳亞洲私募投資公司太盟來港上市，融資或達１５６億

ＪＢＢ ＢＵＩＬＤＥＲＳ（０１９０３）物業償３４０萬令吉應付款

建設銀行（００９３９）發二級資本債券，籌２０億美元

聯合能源（００４６７）斥逾４６億元，伊拉克建原油擴產設施

ＣＷＴ（００５２１）子公司ＳＳＰＬ訴訟料首季有判決

聖諾醫藥（０２２５７）超額配股權獲部分行使，多籌６４１５萬元

商湯（０００２０）超額配股權悉數行使，多籌８﹒７億元；人工智能計算中心開始營運，助力

數字化轉型和重大科研

艾伯科技（０２７０８）獲訂購電腦合同，總額５１８０萬元人民幣

重慶銀行（０１９６３）購債券未還款提訴訟，索償逾１０﹒８億元人民幣

景業名邦（０２２３１）票據要約獲接納，多發１﹒５２億美元票據

雲頂香港（００６７８）獲委聯席臨時清盤人，助債務重組；據報雲頂香港旗下水晶合韻號郵輪

因拖欠燃油費被美國發扣押令

中國置業投資（００７３６）委雅博風險管理任內部監控顧問

信達生物（０１８０１）癌症藥物獲衛生署批准用於局部晚期或轉移性膽管癌

匯豐旗下ＰａｙＭｅ群組利是功能推出一周收取逾１５０萬封利是

中國生態旅遊（０１３７１）２０２１－２２年中國生態旅遊報告已正式發行

宏利香港委任紀榮道為首席財務總監以推動策略發展

恒生數碼銀行主管鄭維章據報請辭，將於２月底離任

華寶國際（００３３６）旗下公司收到廣東中煙發出採購訂單，涉４３２７萬元人民幣

騰訊、招商港口成立港騰互聯科技公司，經營範圍包括網絡安全軟件

據報騰訊以５０００萬美元領投石頭科技創始人新車項目

中銀香港（０２３８８）擴展「綠色按揭計劃」合資格項目範圍

恒隆（００１０１）承諾制訂科學碳目標爭取２０５０年前實現淨零排放

吉利汽車（００１７５）與力帆科技合資公司已完成工商註冊並取得營業執照

澳能建設設（０１１８３）重續三份設施管理服務協議，涉約１﹒１３億澳門元

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《國企紅籌》

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青島港（０６１９８）控股股東易手予山東省港口集團

康希諾（０６１８５）擬最高３億元人民幣回購逾６７萬Ａ股

濰柴動力（０２３３８）３高層辭執行總裁及副總裁

復星醫藥（０２１９６）獲醫新冠口服藥產銷許可協議

上海電氣（０２７２７）長期股權投資損失２﹒３億元人民幣

中國船舶租賃（０３８７７）訂２船租賃，料利息１５２８萬美元

鄭煤機（００５６４）累購理財產品近１１億元人民幣

中信建投證券（０６０６６）發次級債券，籌６０億元人民幣

申萬宏源（０６８０６）發今年首期公司債券，籌７４億元人民幣

北京建設（００９２５）附屬重啟公開掛牌出售城利權益之公告期

中集車輛（０１８３９）委任王柱江為高級副總裁，毛弋為副總裁

中海油服（０２８８３）料今年資本性開支約４１﹒６億元人民幣

深圳控股（００６０４）擬於未來６個月斥不逾１億元回購股份

榮昌生物（０９９９５）已完成泰它西普在中國治療乾燥綜合症患者的ＩＩ期研究

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《神州民企》

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傳世茂（００８１３）向中海外洽售廣州亞運城股權

華油能源（０１２５１）３２０萬坡元全擁油田服務設備採購商

歌禮製藥（０１６７２）脂肪酸合成酶抑制劑ＩＩＩ期臨試患者首給藥

恒大（０３３３３）委恒汽董事長肖恩任執董２執董辭任

惠生國際（０２３４０）３２２萬元悉售航科（０１７２５）近１８萬股

天利控股（００１１７）附屬採購１５組設備，涉５﹒６４億日圓

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《中國要聞》

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市監總局公安部聯手治理向未成年人營銷色情低俗食品

國家能源集團表示去年光伏裝機增四倍至８６０萬千瓦

銀保監規範銀行服務市場調節價管理，５月起施行

習近平將主持中國同中亞五國建交３０周年視頻峰會

人行重啟１４天千五億逆回購利率下調，淨投放５００億

內地多個企業元宇宙商標被駁回，暫無公司成功註冊

上汽、寧德時代、Ｂ站等共同發起成立私募基金

上海市長表示今年有信心有底氣實現經濟增長約５﹒５％

上海臨港啟動運營華東首個超大型人工智能計算中心

京滬深上車價超３百萬，剛需購房平均年齡３３﹒５歲

全國碳市場累計成交額超８０億元

生態環境部表示將對部分污染重排放大企業、車輛管控

韓媒表示南韓副總理俞銀惠或出席冬奧開幕式

據報部分經濟強省擬將地方債發行利差降至１０基點

七旬老人槓桿炒股爆倉被追千萬，中信建投稱依規操作

財政部、交通運輸部調整農村客運、出租車油價補貼

人行等６部門表示支持北京推進鄉村振興，暢通融資渠道

小紅書違反未成年人保護法遭罰３０萬人民幣

發改委表示加強流通領域反壟斷和反不正當競爭執法

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒５％，鴻海料首季實現「未見過的榮景」

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《其他消息》

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陳茂波稱本財年財政狀況遠比預期理想

傳區嘉宏馮英倫完成隔離後明日復職，徐英偉繼續休假

傳政府周二公布「洪門宴」處置方案，兩高官「落鑊」

張舉能保證法庭公正持平絕不會因《香港國安法》安排而受影

響

許正宇完成在家隔離重返辦公室工作

港府向年宵市場及放馬莆新春市場攤位檔主發放特惠金，涉６

０３萬

本港去年招聘數字按年升７３％，超越２０１９年疫前水平

投資推廣署表示有企業削減香港業務，但未見大規模撤走

團結香港基金倡精簡城市規劃程序及修改地契審批時限；團結

香港基金倡拆牆鬆綁加快建屋，縮短公屋輪候時間

疫情加劇，十大屋苑周末錄９宗成交，按周跌一成

深股通額度全日用３６億元，外資連續七日淨流入；滬股通額

度全日用３７﹒５億元，陸股通流入３４億元

金融壹賬通中標招商銀行隱私計算平台項目

２０２４年到期銀債下月派首次息，年息３﹒５厘

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《內房困局》

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廣東省政府據報委託普華永道審計佳兆業資產

陽光城涉資１０億債券獲展期一年付息，利息保持不變

世茂（００８１３）據報兌付２億ＡＢＳ本息，月內已付５筆

兩筆展期

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《大國博弈》

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澳洲總理微信大選前遭盜用，搖身一變為中國政府宣傳

美暫停４４個中國航空公司赴美航班，中方斥極不負責

美日元首線上會晤大談「中國威脅」，中方提嚴正交涉

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《打擊貪腐》

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中儲糧集團公司原副總經理徐寶義接受審查調查

原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴違紀違法被除黨籍

原銀監會副主席蔡鄂生被開除黨籍，犯罪問題移送起訴

雲南中煙工業總經理周濤主動投案，嚴重違紀違法被查

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《新冠肺炎》

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本港新增１０９宗確診，９８宗本地感染５宗源頭不明

上海新增１例本土確診，為浦東機場進口貨物派單員

中電（００００２）本月起近８０萬個家庭獲派兩張１００元

消費券

保監局下月中起實施「疫苗氣泡」安排

全國新增本土確診回落至１８宗，北京佔６宗

台灣新增１５宗本土確診，疫情警戒維持第二級

孔繁毅稱未來４８小時新增個案成葵涌邨疫情發展關鍵

政府明日起實施僱員特別上班安排

新西蘭再推紅色防疫措施，女總理取消婚禮

本港多間銀行暫停葵涌分行服務

梁子超倡葵涌邨居民至少３次檢測呈陰性才上班

消息指葵涌邨增逾３０宗初步確診，逸葵樓佔約２０宗；葵涌

邨再多５幢公屋發現個案

北京新增９例本土確診，全鏈條排查冷鏈貨物

立法會議員及ＫＯＬ聯署，倡全民檢測

蕭傑恒稱葵涌邨及九龍西個案與巴裔婦病毒基因相似

警方表示花墟一帶周四起實施特別人流及交通管制

警方調查葵涌區有人疑向住宅單位大門吐水案件

智飛生物子公司重組新冠疫苗在哥倫比亞獲批緊急使用

房委會表示綠置居選樓環節因應疫情明日起暫停

梁君彥稱住逸葵樓外判工初步確診，將綵排遙距會議

兩名確診人士曾捐血，醫管局表示已回收相關血製品

大窩口邨富強樓再多一人初確，疑有垂直傳播

張竹君稱會否擴大葵涌邨圍封強檢行動需視乎檢測結果

黃大仙區污水檢測檢出變種病毒，懷疑當區有隱性傳播

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