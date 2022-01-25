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即市新聞

25/01/2022 07:46

《日出而作》科技股超跌後反彈，美股三大指數暴跌後單日轉升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　　３４３６４﹒５　升　　９９﹒１３　０﹒２９
　　標普５００　　　　　４４１０﹒１３　升　　１２﹒１９　０﹒２８
　　納斯達克　　　　　１３８５５﹒１３　升　　８６﹒２１　０﹒６３
　　倫敦富時１００　　　７２９７﹒１５　跌　１９６﹒９８　２﹒６３
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１５０１１﹒１３　跌　５９２﹒７５　３﹒８０
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６７８７﹒７９　跌　２８０﹒８０　３﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３﹒７８００，歐元兌美元
１﹒１３３４
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｓ＆Ｔ（０３９２８）２０２０年度盈轉虧７０９萬坡元，不派息　　　
　　資本策略（００４９７）１２５６萬元售綠地票據，稅前料賺１２１萬元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　有線寬頻（０１０９７）要約人鄭家純完成增持永升，提全購　　　　
　　開拓藥業（０９９３９）治痤瘡產品ＩＩ期臨試，完成首例患者給藥　
　　百濟神州（０６１６０）百澤安聯合化療３期臨床試驗獲積極結果　　
　　卓?控股（００６５３）附屬卓悅化粧品批發中心清盤呈請撤銷　　　
　　微創醫療（００８５３）上海上市心脈醫療去年利潤料增最多５０％　
　　克莉絲汀（０１２１０）兩董事辭任職務，昨起生效　　　　　　　　
　　華夏文化（０１５６６）再修訂配股價，每股０﹒２８３元折讓近６％
　　世紀聯合（０１９５９）制定電動車業務發展策略，覆蓋大灣區城市　
　　匯控（００００５）倫敦續斥約１﹒６億元回購近３０８萬股　　　　
　　華章科技（０１６７３）擬折讓近１６％配股，淨籌８３８０萬元還債
　　中國投資開發（００２０４）與必選優品戰略合作，訂意向書　　　　
　　諾發集團（０１３６０）借出保理貸款，最多３１８４萬元　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　復星醫藥（０２１９６）斥１﹒６億人幣組醫療基金及增持聯營　　
　　五礦資源（０１２０８）銅產量上季降３１％，去年跌１２％　　　
　　安徽皖通（００９９５）安慶大橋小型車免費通行獲補貼　　　　　
　　北大資源（００６１８）向前執董曾剛提訴訟索償，獲成都法院受理
　　國銀租賃（０１６０６）訂４億人幣融資租賃，利息５８２８萬人幣
　　中國鐵建（０１１８６）中標１１項目涉９１１億人幣　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）夥母企增資旗下病理人工智能軟件商　　　
　　國電科環（０１２９６）溢價４８％獲私有化，今早復牌　　　　　
　　五菱汽車（００３０５）副主席兼行政總裁逝世，董事會擬調整　　
　　北控水務（００３７１）首發今年票據，籌２０億人幣　　　　　　
　　北京健康（０２３８９）６０００萬人幣購理財產品　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　綠城管理（０９９７９）去年代建項目管理總建築面積同比增１１％　　
　　匯森家居（０２１２７）與云想科技（０２１３１）合作推智能家居產品
　　正通汽車（０１７２８）餘下票據本金連息全數償還　　　　　　　　　
　　香港航天科技（０１７２５）兩顆衛星第三季度發射　　　　　　　　　
　　旭輝控股（００８８４）悉數償還票據本金連息２﹒４７億美元　　　　
　　赤子城（０９９１１）先舊後新折讓約一成配股，淨籌３﹒４７億元　　
　　匯森家居（０２１２７）獲云想科技（２１３１）在線營銷管理服務　　
　　世茂集團（００８１３）逾１８億人幣售廣州亞運城權益，料賺７億人幣
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　　　　　　　　　　《上海專電》　
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　　去年上海進出口首破４萬億，貿易逆差９１７３億元
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　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　世茂擬售深圳第一高樓深港國際中心，出價１５１億元
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　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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　　恒大公布已與境外債權人展開積極對話，需時評估方案
　　恒大集團懇請境外債權人不採取任何激進法律行動　　
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　　　　　　　　　　　　　　《華爾街內望》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　道指盤中重挫１千
　　點，尾盤反彈收市
　　升近百點　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　中海外擬購雅居樂
　　及世茂廣州亞運城
　　權益，總值３６﹒
　　８８億人幣　　　
　　美銀表示內銀依國
　　策放貸，彈性受限
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　　　　　　　　　　《新股上市》
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　　傳京東科技擬今年來港上市，集資最多１５６億
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