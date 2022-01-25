《日出而作》科技股超跌後反彈，美股三大指數暴跌後單日轉升

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３４３６４﹒５ 升 ９９﹒１３ ０﹒２９
標普５００ ４４１０﹒１３ 升 １２﹒１９ ０﹒２８
納斯達克 １３８５５﹒１３ 升 ８６﹒２１ ０﹒６３
倫敦富時１００ ７２９７﹒１５ 跌 １９６﹒９８ ２﹒６３
法蘭克福ＤＡＸ １５０１１﹒１３ 跌 ５９２﹒７５ ３﹒８０
巴黎ＣＡＣ ４０ ６７８７﹒７９ 跌 ２８０﹒８０ ３﹒９７
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３﹒７８００，歐元兌美元
１﹒１３３４
《公司業績》
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Ｓ＆Ｔ（０３９２８）２０２０年度盈轉虧７０９萬坡元，不派息
資本策略（００４９７）１２５６萬元售綠地票據，稅前料賺１２１萬元
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《公司資訊》
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有線寬頻（０１０９７）要約人鄭家純完成增持永升，提全購
開拓藥業（０９９３９）治痤瘡產品ＩＩ期臨試，完成首例患者給藥
百濟神州（０６１６０）百澤安聯合化療３期臨床試驗獲積極結果
卓?控股（００６５３）附屬卓悅化粧品批發中心清盤呈請撤銷
微創醫療（００８５３）上海上市心脈醫療去年利潤料增最多５０％
克莉絲汀（０１２１０）兩董事辭任職務，昨起生效
華夏文化（０１５６６）再修訂配股價，每股０﹒２８３元折讓近６％
世紀聯合（０１９５９）制定電動車業務發展策略，覆蓋大灣區城市
匯控（００００５）倫敦續斥約１﹒６億元回購近３０８萬股
華章科技（０１６７３）擬折讓近１６％配股，淨籌８３８０萬元還債
中國投資開發（００２０４）與必選優品戰略合作，訂意向書
諾發集團（０１３６０）借出保理貸款，最多３１８４萬元
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《國企紅籌》
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復星醫藥（０２１９６）斥１﹒６億人幣組醫療基金及增持聯營
五礦資源（０１２０８）銅產量上季降３１％，去年跌１２％
安徽皖通（００９９５）安慶大橋小型車免費通行獲補貼
北大資源（００６１８）向前執董曾剛提訴訟索償，獲成都法院受理
國銀租賃（０１６０６）訂４億人幣融資租賃，利息５８２８萬人幣
中國鐵建（０１１８６）中標１１項目涉９１１億人幣
復星醫藥（０２１９６）夥母企增資旗下病理人工智能軟件商
國電科環（０１２９６）溢價４８％獲私有化，今早復牌
五菱汽車（００３０５）副主席兼行政總裁逝世，董事會擬調整
北控水務（００３７１）首發今年票據，籌２０億人幣
北京健康（０２３８９）６０００萬人幣購理財產品
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《神州民企》
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綠城管理（０９９７９）去年代建項目管理總建築面積同比增１１％
匯森家居（０２１２７）與云想科技（０２１３１）合作推智能家居產品
正通汽車（０１７２８）餘下票據本金連息全數償還
香港航天科技（０１７２５）兩顆衛星第三季度發射
旭輝控股（００８８４）悉數償還票據本金連息２﹒４７億美元
赤子城（０９９１１）先舊後新折讓約一成配股，淨籌３﹒４７億元
匯森家居（０２１２７）獲云想科技（２１３１）在線營銷管理服務
世茂集團（００８１３）逾１８億人幣售廣州亞運城權益，料賺７億人幣
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《上海專電》
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去年上海進出口首破４萬億，貿易逆差９１７３億元
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《內房困局》
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世茂擬售深圳第一高樓深港國際中心，出價１５１億元
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《恒大困局》
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恒大公布已與境外債權人展開積極對話，需時評估方案
恒大集團懇請境外債權人不採取任何激進法律行動
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《華爾街內望》
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道指盤中重挫１千
點，尾盤反彈收市
升近百點
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《其他消息》
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中海外擬購雅居樂
及世茂廣州亞運城
權益，總值３６﹒
８８億人幣
美銀表示內銀依國
策放貸，彈性受限
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《新股上市》
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傳京東科技擬今年來港上市，集資最多１５６億
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