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即市新聞

25/01/2022 12:23

【大行報告】國泰去年虧損料收窄惟仍存隱憂，一文看清大行觀點！

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國泰航空（００２９３）預期截至２０２１年底止年度錄得綜
合股東應佔虧損約５６億至６１億元，而上年同期虧損為２１６億元。多家大行均發表研究報告
，推算出國泰去年下半年虧轉盈賺１５億至２０億元，以致全年淨虧損遠勝預期。國泰今早有資
金追捧，半日收升１﹒６７％，報６﹒７元。
　　報告普遍認為，業績改善主要歸功於貨運業務復甦，但同時憂慮國泰今年收入將持續承壓。
隨著香港收緊機組人員檢疫要求，加上近期本地疫情爆發，初步預期由２月起，每月的營運現金
消耗將為１０億至１５億元，較去年底時約１０億元有所增加，雖然目前沒有直接的流動性問題
，但認為國泰新一年開局疲弱。（ａｃ）

表列各大行對國泰最新評級及目標價
　大行　　　　評級　　　目標價（元）　　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　富瑞　　　　買入　　８﹒４→８﹒６　　　　去年下半年盈利有驚喜，惟今年開局偏弱　　
　美銀　　　遜於大市　５﹒５→６﹒１５　新機組檢疫要求令貨運運力削至疫前２０－２５％
　瑞銀　　　　中性　　　　７﹒８４　　　　　貨運為近期盈利關鍵，料今年營運更艱難　　
摩根士丹利　　增持　　　　７﹒６　　　　　　　　業績改善歸功於貨運需求回升　　　　　
　大和　　　優於大市　　　　╱　　　　　　客運仍遠低於疫情前，料貨運需求持續改善　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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