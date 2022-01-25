【大行報告】國泰去年虧損料收窄惟仍存隱憂，一文看清大行觀點！

《經濟通通訊社２５日專訊》國泰航空（００２９３）預期截至２０２１年底止年度錄得綜

合股東應佔虧損約５６億至６１億元，而上年同期虧損為２１６億元。多家大行均發表研究報告

，推算出國泰去年下半年虧轉盈賺１５億至２０億元，以致全年淨虧損遠勝預期。國泰今早有資

金追捧，半日收升１﹒６７％，報６﹒７元。

報告普遍認為，業績改善主要歸功於貨運業務復甦，但同時憂慮國泰今年收入將持續承壓。

隨著香港收緊機組人員檢疫要求，加上近期本地疫情爆發，初步預期由２月起，每月的營運現金

消耗將為１０億至１５億元，較去年底時約１０億元有所增加，雖然目前沒有直接的流動性問題

，但認為國泰新一年開局疲弱。（ａｃ）



表列各大行對國泰最新評級及目標價

大行 評級 目標價（元） 分析重點

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富瑞 買入 ８﹒４→８﹒６ 去年下半年盈利有驚喜，惟今年開局偏弱

美銀 遜於大市 ５﹒５→６﹒１５ 新機組檢疫要求令貨運運力削至疫前２０－２５％

瑞銀 中性 ７﹒８４ 貨運為近期盈利關鍵，料今年營運更艱難

摩根士丹利 增持 ７﹒６ 業績改善歸功於貨運需求回升

大和 優於大市 ╱ 客運仍遠低於疫情前，料貨運需求持續改善

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