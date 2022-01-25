《運籌帷幄－梁業豪》港股暫時反覆偏穩或反覆偏好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於偏好和顯著向淡。近期恒指的升浪源於去年１２月２０日低位２２６６５，當

時大部分投資者均不相信港股短期跌浪已經結束。其後市況反覆上升，好友暫見攻抵２４９８２

。去年１２月１３日高位２４３８５阻力被升破後，淡友曾一度反攻至２３９５２，但只試出了

對手的重要防線。日線圖上，整個升浪現可明顯地被分為低一級的五個浪，代表調整浪快將展開

，但指數仍具條件先再升一段。

周線圖上，「一浪低於一浪」的局勢尚未被破壞；去年１０月下旬高位２６２３５的中期阻

力很大，但圖表形勢依然支持指數向該關口進發。至於新一段升浪的阻力，則須視乎本周，特別

是未來兩、三個交易日大市的表現而定。估計港股將呈現反覆偏穩或反覆偏好的走勢，我們最需

要觀察的，為交投量變化是否配合市勢，以及資金淨主動買入╱賣出的變化會否與市勢間呈現背

馳。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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