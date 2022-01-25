《ＥＴＦ解碼－羅博仁》２０２１年香港ＥＴＦ市場回顧

《ＥＴＦ解碼》２０２１年香港ＥＴＦ市場交投暢旺，迎來不少新產品上市，整體資產管理

規模及全年平均每日成交額均創出新高。接下來，我們從多方面回顧香港的多元化ＥＴＦ市場。

過去一年，香港上市ＥＴＦ的資產管理規模增長９％，達到４２９０億港元新高；全年平均

每日成交額上升至７７億港元，突破２０２０年創下之６４億港元紀錄。在疫情反覆、美聯儲貨

幣政策充滿不確定性的一年，香港ＥＴＦ市場仍錄得可觀增長，或反映ＥＴＦ在投資市場中逐漸

普及，投資者愈益重視透過ＥＴＦ來分散投資組合風險的作用。



＊香港ＥＴＦ市場多元化＊



此外，香港ＥＴＦ市場的產品選擇於年內更形豐富，產品數量增長為過去５年最多，共有

３３隻新產品上市，其中１８隻為主題式ＥＴＦ，並迎來了不少「首次」：



＊首批追蹤ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數的Ａ股ＥＴＦ

＊首隻以恒生香港上市生物科技指數為基準的ＥＴＦ

＊香港交易所和上海交易所ＥＴＦ互掛計劃下發行的首隻ＥＴＦ



＊資金流入中國科技、中國債劵ＥＴＦ＊



從淨資金流入來看，２０２１年為六年以來最高，達到６２８億港元；個別ＥＴＦ類別尤其

受投資者關注。

自２０２０年８月全球首隻追蹤恒生科技指數的ＥＴＦ在港上市以來，與該指數掛勾的香港

上市產品，包括ＥＴＦ和槓桿及反向產品，或已成為投資中國科技行業的重要工具。儘管自去年

初以來中國加大對科技企業的監管力度，但２０２１ 年以恒生科技指數為基準的ＥＴＦ產品仍

錄得２９５億港元淨流入，佔香港ＥＴＦ市場整體淨流入資金的４７％；相關產品於２０２１年

的平均每日成交額為７﹒３億港元，佔市場整體約１０％。

回顧過去１２個月，恒生科技指數相關ＥＴＦ於３月份錄得最大單月淨流入，達到４９億港

元；資金流入規模在接近年底時再次攀升，或反映投資者利用ＥＴＦ投資於中國科技行業。

另一方面，由於中國債券孳息率吸引，以及中國政府債劵獲納入國際指數，中國債券ＥＴＦ

於２０２１年亦吸引了不少資金，錄得超過１００億港元淨流入，截至年底時的資產管理規模更

上升至１２２億港元，按年增長１７倍！



＊石油期貨，ＥＴＦ表現突出＊



受惠於疫情緩和後油價回升，石油期貨ＥＴＦ為２０２１年在香港ＥＴＦ市場表現較佳的

ＥＴＦ類別；納斯達克 １００ 指數於２０２１年上升逾兩成，帶動以該指數為基準的兩倍槓

桿產品；而與ＥＳＧ主題相關的ＥＴＦ（如潔淨能源、電動汽車等）的表現亦繼續受到關注。

截至２０２１年底，在香港上市的ＥＴＦ超過１５０隻。關於香港ＥＴＦ市場的詳情，請瀏

覽香港交易所網頁了解更多：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｅｔｐ

投資者應注意，ＥＴＦ與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投

資決定前，應先清楚了解ＥＴＦ投資的風險。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》



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