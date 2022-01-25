《缸邊隨筆－石鏡泉》不是睇息，是睇水

《缸邊隨筆》今時睇息人多，但睇水人少。甚麼是睇水？即是ＱＴ

（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ），美儲局不放水以至收水。高盛與德意

志銀行近日提出了美儲局會收幾多水，這是市場上，第一次有人提出這個關注。



據德意志銀行的Ｊｉｍ Ｒｅｉｄ、德意志銀行經濟學家Ｍａｔｔ Ｌｕｚｚｅｔｔｉ和利

率策略家Ｓｔｅｖｅｎ Ｚｅｎｇ的估猜，由於現時仍在市場買債，預期美儲局的資產到

２０２２年３月停買債時將會達近９兆美元，之後會一直收水至２０２６年時，回至６兆美元。



＊德銀：美儲今年收水５６００億＊



他們估計在２０２２年時，美儲局會收水５６００億美元，在２０２３年則收水１兆美元，

其餘在之後年度逐年收。



唯一讓美儲局停止收水，是美國經濟陷衰退，若是，美儲局會再次放水ＱＥ，如這個不發生

，估計會在二至三年後，才會有減息。



高盛則認為美儲局會在今年加息四次，但在去年第三、第四季，高盛對美儲局加息次數並沒

有那麼鷹，今時鷹了，是謂通脹情況惡化了，兼拜登對鮑威爾下了個要不惜股跌也要減通脹的指

示。



１９７９年，時任總統的卡特，因通脹失控，便炒了當時的美儲局主席Ｍｉｌｌｅｒ，而找

了伏爾克來接任，他給伏爾克的指示是：「要減通脹，但不要加息。」對這個不可能的指示，伏

爾克欣然接受，原因是卡特是貨幣╱利率盲，而伏爾克則是個精明銀行家，他不提加息，但就收

緊銀根，即收水，市場上資金少了，利率自然上升，３月期票據息升至２１％，３０年國債息升

至１５％，終將１３％的通脹壓下去，當時市場的評價是，伏爾克將燈魔收回到神燈內去。



利息升至１５％、２１％定然使股市大挫，而息８％的３０年美國國債，跌價４成以上（債

券價與債息成反比走向，息升、價跌）。



為甚麼卡特總統要急於陣前易帥？因為總統大選在即，而卡特想連任，如通脹高企，卡特一

定不能勝出，可惜卡特換人換得遲，救不了他。



今年１１月，是美國中期選舉，如屆時通脹仍高，民主黨一定再不能在國會和眾議院以大多

數票勝出，拜登就將成為跛腳鴨總統，拜登和民主黨就玩完。這亦是在去年１１月，白宮新聞處

就話要壓通脹，白宮當然知道一壓通脹，美經濟必差，會否陷衰退仍可賭，但今年１１月時高通

脹，拜登一定成民主黨罪人。



今時拜登是在壓通脹與股跌之間作取捨，先壓通脹無壞，起碼可示選民我做過嘢，到有股跌

時又再ＱＥ，亦可示選民我又做了嘢。但是否做嘢就可以把股市搓圓撳扁，恐怕不易。



２０１７年１０月至２０１９年８月，美儲局也曾收水（ＱＴ），收了７０００億美元，美

儲局資產由４﹒４７兆減至３﹒７６兆（今時是９兆），市場就缺水，就引來了美隔夜利率急升

至１０厘以上，不少投資機構無足夠流動資金去做結算，美股立時下挫，迫使美儲局對隔夜市場

作緊急注資，美儲局稱之為「ＮＯＴ ＱＥ」。



今時德意志銀行估美儲局於今年會收水５，６００億美元，會否又引來另次市場水緊，股跌

多了又會再來個「ＮＯＴ ＱＥ」？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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