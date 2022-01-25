  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/01/2022 08:19

【恒大困局】恒大：已與境外債權人展開積極對話，需時評估方案

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國恒大（０３３３３）公布，該公司及顧問團隊已與境外債
權人展開積極對話，表明公司一直不懈努力地評估集團的情況、穩定生產運營，以期制定一個對
各方持分者都有利的重組計劃。鑒於集團規模之大、利益相關者之眾多，以及情況之複雜，集團
仍需更多時間來充分考慮、全面評估和衡量多項的潛在方案，才能負責任地進一步與境外債權人
進行實質性溝通。（ｍｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/01/2022
《神州經脈》中美暫停更多往來航班　滬指勉強收升成交逾三個月低
財經熱話24/01/2022
母企擬斥最多50億人幣增持A股　中移逆市造好創5個月高
專訪24/01/2022
【專訪】陶冬：大流行或到隧道盡頭，油價有續上行壓力(有片)
財經熱話24/01/2022
科技股遭拋售納指跌跌不休　港中概股跟跌全線下挫
財經熱話24/01/2022
【捨或留？】恒大傳獲國家助重組債務飆12%！把握最後逃生門！
大行報告24/01/2022
大和點評ATMXJ　一表盡覽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金