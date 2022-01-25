【恒大困局】恒大：已與境外債權人展開積極對話，需時評估方案

《經濟通通訊社２５日專訊》中國恒大（０３３３３）公布，該公司及顧問團隊已與境外債
權人展開積極對話，表明公司一直不懈努力地評估集團的情況、穩定生產運營，以期制定一個對
各方持分者都有利的重組計劃。鑒於集團規模之大、利益相關者之眾多，以及情況之複雜，集團
仍需更多時間來充分考慮、全面評估和衡量多項的潛在方案，才能負責任地進一步與境外債權人
進行實質性溝通。（ｍｈ）
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