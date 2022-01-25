《專家之言－李偉傑》美股或現更深調整，港股假期氣氛濃區間上落

《專家之言》上周提及２４６００點為主要港股阻力區間，上周港股在成交配合下成功突破

該水平，挑戰近期大市反彈高位２４９８２點，不過近期港股走勢跑贏美股，估計主因在於水向

低流，投資錢尋找貨幣寬鬆區域投放，現時美國今年為遏止通脹問題，市場預計將加息三至四次

，同時亦預料快將展開縮減資產負債表行動，道瓊斯指數由接近３７０００點開始明顯回落，短

暫在３４０００點之前見支持，不過重要位置相信要看３３３００點，萬一跌穿該位置的話，預

計將出現新一波更深調整。



＊押注內房可買水泥基建等股份，零售旅遊餐飲股料短期受捧＊



相反近期港股表現更為積極，上周內地人行下調基準貸款利率，一年期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）下調１０個基點至３﹒７厘，和與房貸掛鈎的五年期ＬＰＲ下調５個基點至４﹒６厘

，反映房地產信貸有望可逐步得到鬆綁，不過內房企業要博反彈亦面對著企業債務問題仍然存在

不確定性，投資者想押注內房今年可重回升軌的話，亦可從建築材料、水泥及基建受惠股份身上

投放，降低個別企業債務帶來的不明朗因素，此外內地去年零售銷售總額略低過預期，相信在臨

近春節前後，零售、旅遊、餐飲相關股份亦可短期受到追捧，另外大市走勢上，本周四（２７日

）開始因為假期因素，北水將暫停，下周港股亦只有一天半市，在假期氣氛籠罩下，預料港股將

在２４０００點至２４９００點水平波動，等待假期後資金重投股市，恒生指數下一反彈目標

２５９００點，為在去年高位３１１８３點至上月低位２２６６５點，反彈０﹒３８２水平。《

財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上

市申請擁有財務權益）



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