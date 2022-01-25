【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２５日報道》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）

ＡＨ股昨日（２４日）齊齊飆升，疑似有春江鴨先行部署！公司上日收市後發盈喜，預料去年多

賺最多近４﹒４倍，帶動股價連升第四個交易日，半日漲逾２％。不過，專家提醒業績預告內藏

「魔鬼細節」，並關注鋰原材料價格能否繼續上漲。



＊受惠產品價量齊升，料去年最多多賺逾４倍＊



據業績預告，贛鋒料去年純利按年增加３﹒６８至４﹒３７倍，至４８至５５億元人民幣；

扣除非經常性損益後純利則按年增加６﹒２１至７﹒９５倍，至２９至３６億元人民幣。每股純

利約３﹒４３至３﹒９３元人民幣，２０２０年則為０﹒７９元人民幣。

公司解釋，期內受惠新能源汽車及儲能行業快速發展，鋰鹽需求強勁增長，帶動鋰鹽產品價

量齊升，加上鋰電池新建項目陸續投產，產能逐步釋放，令利潤錄得按年增長。此外，金融資產

公允價增加，帶動非經常性收入錄得按年增長。



＊盈喜內藏魔鬼細節，贛鋒前景仍看俏＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》認為，贛鋒的業績預告並非一面倒屬好消息。他解釋，部分盈利增長來自非經

常性收入的金融資產公允價增加，此收入難以預估，未來有機會錄得虧損。

從公司業務分析，黃師傅認為，贛鋒業績表現視乎鋰原材料價格。現時全球新能源車電池供

不應求，有利其盈利持續增長。惟他提醒，任何產品都沒有永遠的牛市，當鋰價下降時，將影響

其上、中游業務。

不過，黃師傅仍對贛鋒前景感樂觀。他指，贛鋒的鋰電池業務多元化，除了新能源汽車電池

業務外，亦從事光伏、儲能、５Ｇ及電子設備、電池回收等行業，覆蓋整條鋰電產業鏈，有利降

低依賴生產鋰電的風險。贛鋒近年加快收購全球各地的鋰礦，以確保原材料供應充足及控制生產

成本。



＊新廠投產及國策扶持，贛鋒獲大行祝福＊



贛鋒的利好消息近期接踵而來，公司上周末宣布，旗下贛鋒鋰電動力工廠二期的項目投產。

項目的新型鋰電池全自動化產線的年產量達１０吉瓦時，而首批搭載贛鋒固態電池的５０輛東風

Ｅ７０電動車正式完成交付。

除此以外，國策進一步扶持內地電動車發展。發改委近日發表意見稿及訂立目標，到「十四

五」末，內地電動車充電設施能滿足超過２０００萬輛電動車充電需求。政府將補貼公共設施的

充電樁建設，同時加強充換電技術創新與標準支撐。

贛鋒近日亦獲高盛唱好，該行指，贛鋒在鋰回收的產能及技術上具有獨特優勢，預計公司至

２０３０年，在鋰電池回收市場的佔有率將達５０％。隨著旗下大部分新項目亦如期開展，料在

２０２５年，鋰供應的市佔率可達２３％。該行維持對其「買入」評級，目標價由２３０元上調

至２４６元。

大和看得更牛，上調目標價至２３０元，主要因為估計贛鋒２０２２、２０２３年的碳酸鹽

平均售價及氫氧化物平均售價上升。其中，今年碳酸鹽平均售價，由每噸１８萬元人民幣上調至

３２萬元人民幣，氫氧化物平均售價則由每噸１３萬元人民幣升至２３萬元人民幣。



＊股價未突破橫行區間，這價位部署較上算！＊



在眾多利好消息帶動下，贛鋒股價連升第四個交易日，早市曾逆市飆３﹒９２％，高見

１３０元後回落，半日仍升２﹒１６％，收報１２７﹒８元。至於新能源車股則未擺脫頹勢，比

亞迪（０１２１１）跌１﹒９８％，報２４７﹒２元；小鵬汽車（０９８６８）及理想汽車

（０２０１５）則跟隨美股下跌，分別插５％及３﹒５５％，報１５５﹒８元及１０６﹒１元。

黃師傅指出，１３０元屬贛鋒的關鍵位，既是橫行區頂部（１３０﹒８元），亦是５０天線

及２５０天線的位置所在。若在盈喜後未能升破此關鍵位，料股價仍會於橫行區上落，橫行區底

部為１０９﹒１元。不過，９天ＲＳＩ近兩日重回５０以上，是去年１１月底以來首次，不排除

股價短期整固後仍有較大機會升破１３０元阻力。他建議投資者於今個月１３日高位（約１２２

元）買入，短期目標價為以橫行區計算的量度升幅目標１５０元。即使屆時股價未能升破１３０

元阻力位，仍能有８元利潤。

