《盤後部署》恒指上周四升幅全數蒸發，料２３８００點水平有支持

《經濟通通訊社２５日專訊》港股全日表現低迷，低開４０４點報２４２５１，早段跌勢未

見擴大，半日收低３０５點報２４３５１。午後跌勢加劇，尾段更曾跌逾６５０點。

科技股受沽壓，美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）分別跌３﹒０１％及

１﹒９３％，騰訊（００７００）就微跌０﹒６％。其他科技股方面，阿里健康（００２４１）

挫７﹒０１％，為全日表現最差藍籌；嗶哩嗶哩（０９６２６）挫５﹒７３％；百度

（０９８８８）及京東（０９６１８）都跌逾２％；網易（０９９９９）就微跌０﹒０７％。

車股跌勢未止，比亞迪（０１２１１）低開近２％，收市仍跌３﹒８９％，報２４２﹒４；

吉利（００１７５）更跌３﹒９４％。隔晚美股中概電動車股下挫，港股受累跟跌，小鵬

（０９８６８）、理想（０２０１５）均跌逾５％。

今日藍籌股當中，只有創科（００６６９）、李寧（０２３３１）及恒生（０００１１）收

升，三隻無升跌，餘下５８隻藍籌股均「見紅」。恒指全日低開低收，報２４２４３，跌４１２

點或跌１﹒６７％，主板成交１４６４﹒８６億元。國企指數報８５０３，跌１５４點或跌

１﹒７９％。恒生科技指數報５５５２，跌１５０點或跌２﹒６５％。

Ａ股同樣低收。上證綜合指數報３４３３，跌９１點或跌２﹒５８％，成交３８３７﹒２８

億元人民幣。深證成份指數報１３６８３，跌３９７點或跌２﹒８３％，成交２５１８﹒４３億

元人民幣。



＊長汽跌穿２１元料進一步下行＊



大市方面，成交額較上日多２２１﹒７億元，惟資金淨流入減少１３﹒１３億元，沽空金額

佔成交達２５﹒２２％，較上日多出５％。美國聯儲局明晚公布議息結果，看來影響到市場的投

資氣氛，美股中概科技股連日受壓，某程度都影響到港股走勢。從日線圖看，恒指近兩日跌幅已

將上周四（２０日）的８２４點升幅全數蒸發，但１０天線未見下行跡象，ＭＡＣＤ牛差距亦只

略為收窄，技術上更出現上升旗形，料恒指在２０天線２３８００點水平有支持。

個股方面，昨天長汽（０２３３３）公布去年純利增逾２６％，惟股價跟隨其他車股下跌，

今天再跌１﹒５％，良好的業績似乎未能帶動股價上升。從日線圖看，股價自去年１１月尾開始

已形成一條下降軌，ＭＡＣＤ牛差距亦大幅收窄，去年６月股價多次試穿２１元但都守穩收市，

故短期內若跌穿２１元，股價料進一步下行，投資者宜注意短期股價走勢，做好風險管理。

（ｅｒ）

