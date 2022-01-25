【國際要聞】英國首相約翰遜再被揭涉違規舉辦派對

《經濟通通訊社２５日專訊》英國傳媒周一再曝料，指首相約翰遜在２０２０年６月英國首

次因新冠疫情封城期間，在唐寧街十號首相府舉辦生日派對，有約３０人參加。派對是由約翰遜

妻子西蒙斯為他主辦。

唐寧街駁斥報道失實，強調派對是在幕僚會議後短暫舉行，約翰遜只逗留了１０分鐘。傳媒

上周亦兩度披露，在前年５月封城，和英女王喪夫時，首相府亦曾舉辦派對。事件引發保守黨內

部及支持者不滿，要求約翰遜辭職。（ｊｆ）

