【外圍經濟】德銀也唱好中國股市，料美股將進一步下跌

《經濟通通訊社２５日專訊》德意志銀行加入了其他一些華爾街銀行的行列，預期聯儲局和

中國人民銀行（人行）分化的政策路徑，將導致美股進一步回調，而中國市場將得到提振。

該行的國際私人銀行部門上周將美國股票評級從增持下調至中性，放棄了自２０２０年１１

月以來保持的樂觀情緒，因為市場對聯儲局加息步伐的預期，引發了對高估值的擔憂和市場動盪

。

與此同時，該行自去年７月以來首次將亞洲（除日本）股票（包括中國Ａ股和Ｈ股）的評級

從中性上調至增持，因為人行的寬鬆政策有望使國內經濟受益。

該行呼應了高盛和匯控的觀點，後者的策略師也呼籲從美股邁向多元化。

隨著投資者準備面對鷹派立場的聯儲局，美股近期劇烈波動，納斯達克１００指數上周陷入

技術性回調。德意志銀行亞洲首席投資辦公室主管Ｊａｓｏｎ Ｌｉｕ表示，美股短期內可能會

進一步回調，「因為市場預期聯儲局今年將多次加息，而且美國國債孳息率變化（上升）很快。

」

對於中國，Ｊａｓｏｎ Ｌｉｕ表示現在「該為復甦提前布局了」，尤其是在人行本月較早

時下調了關鍵利率之後。他看好中國高科技製造業、醫療保健和一些消費類別的股份。（ａｌ）

