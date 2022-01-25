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25/01/2022 14:58

【外圍經濟】德銀也唱好中國股市，料美股將進一步下跌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》德意志銀行加入了其他一些華爾街銀行的行列，預期聯儲局和
中國人民銀行（人行）分化的政策路徑，將導致美股進一步回調，而中國市場將得到提振。
　　該行的國際私人銀行部門上周將美國股票評級從增持下調至中性，放棄了自２０２０年１１
月以來保持的樂觀情緒，因為市場對聯儲局加息步伐的預期，引發了對高估值的擔憂和市場動盪

　　與此同時，該行自去年７月以來首次將亞洲（除日本）股票（包括中國Ａ股和Ｈ股）的評級
從中性上調至增持，因為人行的寬鬆政策有望使國內經濟受益。
　　該行呼應了高盛和匯控的觀點，後者的策略師也呼籲從美股邁向多元化。
　　隨著投資者準備面對鷹派立場的聯儲局，美股近期劇烈波動，納斯達克１００指數上周陷入
技術性回調。德意志銀行亞洲首席投資辦公室主管Ｊａｓｏｎ　Ｌｉｕ表示，美股短期內可能會
進一步回調，「因為市場預期聯儲局今年將多次加息，而且美國國債孳息率變化（上升）很快。

　　對於中國，Ｊａｓｏｎ　Ｌｉｕ表示現在「該為復甦提前布局了」，尤其是在人行本月較早
時下調了關鍵利率之後。他看好中國高科技製造業、醫療保健和一些消費類別的股份。（ａｌ）

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