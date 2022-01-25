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25/01/2022 17:31

《台股攻略－黃振宇》多隻股份下挫，台股跌近３００點

　　《台股攻略》美股昨日（２４日）暴跌後倒升收市，但台股今日（２５日）仍出現沽壓，電
子板塊、台塑四寶及航運股等同步下挫，大市最多跌３４３點，其後指數跌２８８點，以
１７７０１點收市，成交金額為２６９４﹒１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出
５２６﹒８７億元，上市及上櫃市場共有１７００多隻股份下挫。
　　電子權值股中，台積電及聯電共同下挫１﹒８％，分別收６４１元及６１﹒５元；矽力─
ＫＹ、友達、聯詠及欣興均跌超過３％，日月光投控跌１﹒５％，聯發科跌０﹒５％。台塑四寶
的台塑收１０４﹒５元，跌１％；南亞收８５﹒５元，跌１﹒７％；台化收７８﹒６元，跌
０﹒５％；台塑化收９５﹒６元，跌２﹒５％。貨運三雄的陽明、長榮及萬海均跌超過４％，分
別收９５﹒１元、１１０元及１４５﹒５元。散裝航運的宅配通大跌７﹒１％，裕民、四維航、
新興及台航亦跌４％。雖然多隻股份下跌，但擁有基本面的中小型股受到資金追捧，如近期完成
併購的貿聯─ＫＹ，今日逆市升５﹒１％。蔚華科則受惠其合作夥伴矽基分子開發的「新冠病毒
快速檢測晶片」取得衛福部食藥署緊急使用授權（ＥＵＡ）消息，其股價升３％。
　　市場憂慮美聯儲將收緊貨幣政策，短期為台股增加利淡壓力，不過台灣外銷訂單持續成長，
反映經濟表現強勁，但礙於明日（２６日）為長假前最後一個交易日，預料假後復市才有望重拾
反彈，投資者宜保持審慎。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振
宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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