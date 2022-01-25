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即市新聞

25/01/2022 10:08

《窩輪豪情－梁業豪》恒指２４６２３支持或會正式失守

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合
企業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國
移動（００９４１）、龍湖集團（００９６０）與百威亞太（０１８７６），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選俄鋁（００４８６）、匯控（００００５）與小鵬汽車（０９８６８）。
　　今早（２５日）恒指裂口低開逾４００點，但立即從２４２５２反彈上２４３０６，高於合
理值２４２５５，暫時較美指期貨偏高０﹒３４６％。開市後未見好友大戶積極入市反攻，
２４６２３支持或會正式失守。客觀而言
，自從恒指於本月２１日升抵２４９８２後，指數至今的跌幅已經足以破壞近日的升勢。１９日
低位２３９５２支持不宜有失，否則，自上月２０日低位２２６６５起的短期升浪將會被確認已
經完結。日線圖ＲＳＩ和ＳＴＣ均見轉淡（收市後才能確定），代表港股短期局勢已經變得只屬
偏好。投資者須加倍小心應市

《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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