《談國論企－黎偉成》居民收入支出及比率去年皆增

《談國論企》中國的全國居民人均可支配收入、消費支出以至收入與支出比率，於２０２１

年皆有相對明顯的同比增長，顯政府穩經濟、挺企業、保就業等政策取得良性的衍生效益。中央

經濟工作會議把國民經濟於２０２２年發展的定調為「穩字當頭、穩中求進」，而「各方面要積

極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，相信在防抗新冠肺疫取得預期成效，使居

民收、支續增，成為國民經濟發展其中強大的支持力量。



＊城鎮及農村居民全面增收促開支擴大＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料可見，全國居民人均可支配收入及消費支出於

２０２１年有相當良好的發展態勢，特別是全國居民（１）人均消費支出於２０２１年全年達到

２﹒４１萬元，同比增長１３﹒６％，完完全全扭轉２０２０年２﹒１２１萬元減少１﹒６％之

況，乃因（２）人均可支配收入３﹒５１２萬元同比增長９﹒１％，相對於２０２０年

３﹒２１９萬元的４﹒７％升幅，提升凡４﹒４個百分點之普，並使（３）整體收入、支出比率

達６８﹒６％，比２０２０年的６５﹒８％大幅提升２﹒８個百分點，為相當難得的發展和表現

。

此可從兩個方面評之，重點當然是（甲）全國居民人均可支配收入於２０２１年的同比增長

達大增，乃因（一）城鎮與農村居民收入理想，尤其是農村居民人均可支配收入於２０２１年達

１﹒８９３１萬元的同比增長１０﹒５％，比２０２０年的６﹒９％提升３﹒６個百分點，而中

位數１﹒６９萬元更升１１﹒２％和中位數的平均數８９﹒３％，比上年分別提高５﹒５個百分

點和０﹒５個百分點。

城鎮居民人均可支配收入４﹒７４萬元同比增長８﹒２％，較上年的３﹒５％升幅高４﹒７

個百分點；中位數的平均數４﹒３５萬元同比增長７﹒７％和多增４﹒８個百分點，中位數對平

均數比率為９１﹒８％，則略低於上年的９２﹒１％，仍有相當良佳的啟示性。

和（二）從人均收入結構，亦可見情況有明顯改善：工資性收入１﹒９６２９萬元同比增長

９﹒６％，比上年同期多增５﹒３個百分點；經營淨收入５８９３元同比增長１１％，高於上年

同期１０個百分點；財產淨收竹３０７６元增１０﹒２％，多增３﹒６個百分點；僅轉移淨收入

６，５３１元的升幅５﹒８％，低於上年的８﹒７％。

正正因為人均可支配收入明顯增長，故（乙）全國人均消費支出在２０２１年更出現由上年

之跌轉升，特別是城鎮居民人均消費支出是年達３﹒０３萬元同比增長１２﹒２％，扭轉

２０２０年回落３﹒８％之況，而農村居民人均消費支出期內達１﹒５９５６萬元則增

１６﹒１％，比上年的２﹒９％升幅高１３﹒２個百分點。

至於全國居民人均的具體消費情況，則為（ｉ）食品煙酒７１７８元同比增長１２﹒２％，

多增７﹒１個百分點，於整體人均消費支出數額佔比２９﹒８％；（ｉｉ）衣著１４１９元同比

增長１４﹒６％，上年則減少７﹒５％；（ｉｉｉ）居住５６４１元同比增８﹒２％，高５個百

分點；（ｉｖ）生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健、其他用品及消費服務等

項目的消費支出，都有不同程度的改善。



＊料今年控疫抗美國圍堵攬炒仍保快增＊



要指出者，為居民收、支皆增，乃受惠於國民經濟於２０２１年有明顯的改善，使就業得到

強力的支持：全國城鎮新增就業於２０２１年累計１２６９萬人，超越全年目標；而全國城鎮調

查失業率於１２月份為５﹒１％，顯保就業的政策效佳，有助以內需為主的經濟穩中有進發展。

我估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的升幅達５﹒４％，乃於惡疫肆虐環球和美國對華

加大圍堵攬炒等劣況底下取得者，應屬相當不錯的表現。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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