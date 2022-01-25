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25/01/2022 09:30

《談國論企－黎偉成》居民收入支出及比率去年皆增

　　《談國論企》中國的全國居民人均可支配收入、消費支出以至收入與支出比率，於２０２１
年皆有相對明顯的同比增長，顯政府穩經濟、挺企業、保就業等政策取得良性的衍生效益。中央
經濟工作會議把國民經濟於２０２２年發展的定調為「穩字當頭、穩中求進」，而「各方面要積
極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，相信在防抗新冠肺疫取得預期成效，使居
民收、支續增，成為國民經濟發展其中強大的支持力量。
　
＊城鎮及農村居民全面增收促開支擴大＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料可見，全國居民人均可支配收入及消費支出於
２０２１年有相當良好的發展態勢，特別是全國居民（１）人均消費支出於２０２１年全年達到
２﹒４１萬元，同比增長１３﹒６％，完完全全扭轉２０２０年２﹒１２１萬元減少１﹒６％之
況，乃因（２）人均可支配收入３﹒５１２萬元同比增長９﹒１％，相對於２０２０年
３﹒２１９萬元的４﹒７％升幅，提升凡４﹒４個百分點之普，並使（３）整體收入、支出比率
達６８﹒６％，比２０２０年的６５﹒８％大幅提升２﹒８個百分點，為相當難得的發展和表現

　　此可從兩個方面評之，重點當然是（甲）全國居民人均可支配收入於２０２１年的同比增長
達大增，乃因（一）城鎮與農村居民收入理想，尤其是農村居民人均可支配收入於２０２１年達
１﹒８９３１萬元的同比增長１０﹒５％，比２０２０年的６﹒９％提升３﹒６個百分點，而中
位數１﹒６９萬元更升１１﹒２％和中位數的平均數８９﹒３％，比上年分別提高５﹒５個百分
點和０﹒５個百分點。
　　城鎮居民人均可支配收入４﹒７４萬元同比增長８﹒２％，較上年的３﹒５％升幅高４﹒７
個百分點；中位數的平均數４﹒３５萬元同比增長７﹒７％和多增４﹒８個百分點，中位數對平
均數比率為９１﹒８％，則略低於上年的９２﹒１％，仍有相當良佳的啟示性。
　　和（二）從人均收入結構，亦可見情況有明顯改善：工資性收入１﹒９６２９萬元同比增長
９﹒６％，比上年同期多增５﹒３個百分點；經營淨收入５８９３元同比增長１１％，高於上年
同期１０個百分點；財產淨收竹３０７６元增１０﹒２％，多增３﹒６個百分點；僅轉移淨收入
６，５３１元的升幅５﹒８％，低於上年的８﹒７％。
　　正正因為人均可支配收入明顯增長，故（乙）全國人均消費支出在２０２１年更出現由上年
之跌轉升，特別是城鎮居民人均消費支出是年達３﹒０３萬元同比增長１２﹒２％，扭轉
２０２０年回落３﹒８％之況，而農村居民人均消費支出期內達１﹒５９５６萬元則增
１６﹒１％，比上年的２﹒９％升幅高１３﹒２個百分點。
　　至於全國居民人均的具體消費情況，則為（ｉ）食品煙酒７１７８元同比增長１２﹒２％，
多增７﹒１個百分點，於整體人均消費支出數額佔比２９﹒８％；（ｉｉ）衣著１４１９元同比
增長１４﹒６％，上年則減少７﹒５％；（ｉｉｉ）居住５６４１元同比增８﹒２％，高５個百
分點；（ｉｖ）生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健、其他用品及消費服務等
項目的消費支出，都有不同程度的改善。
　
＊料今年控疫抗美國圍堵攬炒仍保快增＊
　
　　要指出者，為居民收、支皆增，乃受惠於國民經濟於２０２１年有明顯的改善，使就業得到
強力的支持：全國城鎮新增就業於２０２１年累計１２６９萬人，超越全年目標；而全國城鎮調
查失業率於１２月份為５﹒１％，顯保就業的政策效佳，有助以內需為主的經濟穩中有進發展。
我估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的升幅達５﹒４％，乃於惡疫肆虐環球和美國對華
加大圍堵攬炒等劣況底下取得者，應屬相當不錯的表現。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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