恒指跌幅擴大至６００點，午後美團等重磅股捱沽

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指午後跌幅擴大，多隻重磅股午後跌勢加劇。港股今日受外

圍拖累，歐洲及日本等股市大幅下挫，港股受累跟跌。

重磅匯控（００００５）現價跌３％，報５１﹒７元，該股成交約１８３９萬股，涉資

９﹒５５億元；友邦（０１２９９）跌３﹒８６％，報８４﹒６５元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅４﹒６７％；騰訊（００７００）跌１﹒６２％，報４６２元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅２﹒７％；阿里（０９９８８）跌３﹒１１％，報１１５﹒４元，以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒２４％；美團（０３６９０）跌３﹒８７％，報２２３﹒８

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒９７％。

此外，內險股午後跌勢加劇，平保（０２３１８）跌６﹒２６％，報６１﹒３５元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒９７％。

新能源車股及醫藥股持續捱沽；比亞迪（０１２１１）跌４﹒６８％，報２４０﹒４元；吉

利（００１７５）跌４﹒９％，報１７﹒８４元；藥明生物（０２２６９）跌３﹒８２％，報

８４﹒３元；中生製藥（０１１７７）跌６﹒４１％，報５﹒５５元。

現時，恒生指數報２４０４０，跌６１５點或跌２﹒５０％，主板成交１１３３﹒７５億元

。國企指數報８４３１，跌２２６點或跌２﹒６２％。恒生科技指數報５５０８，跌１９５點或

跌３﹒４２％。

即月期指新報２４０１９，跌６４２點，低水２２點。即月國指期貨報８４３２，跌２３５

點，高水１點。即月科指期貨新報５５１１，跌１９８點，高水６點。

上證綜合指數報３４３３，跌９１點或跌２﹒５８％，成交３８３７﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１３６８３，跌３９７點或跌２﹒８３％，成交５５３１﹒３４億元人民幣

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表列恒指十大跌幅股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ６﹒２７元 跌８﹒４７％

海底撈（０６８６２） １８﹒１０元 跌６﹒８９％

瑞聲（０２０１８） ２４﹒２５元 跌７﹒０９％

中生製藥（０１１７７） ５﹒５５元 跌６﹒４１％

平保（０２３１８） ６１﹒３５元 跌６﹒２６％

吉利（００１７５） １７﹒８４元 跌４﹒９０％

比亞迪（０１２１１） ２４０﹒４０元 跌４﹒６８％

京東集團（０９６１８） ２７５﹒８０元 跌４﹒６３％

石藥（０１０９３） ９﹒１８元 跌３﹒７７％

藥明生物（０２２６９） ８４﹒３０元 跌３﹒８２％

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（ｈｃ）

