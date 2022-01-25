《午市前瞻》恒指受累環球政經局勢，專家料２３８００以上整固

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收市報２４３５１，跌３０５點或１﹒２４％，

主板成交７２０﹒０８億元。恒生中國企業指數報８５６９，跌８８點或１﹒０３％。恒生科技

指數報５６０４，跌９９點或１﹒７４％。



＊聶振邦：局勢緊張與真正開打影響有別＊



恒指受環球市況拖累向下，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》指，俄烏局勢緊張與

真正開打有分別，短期會影響美股及港股，但中長線市場關注美國聯儲局今明兩日議息結果。儘

管市場預期今次未會宣布加息，但局方對加息的論調或態度的強弱將會左右大市。

聶振邦指現時恒指失守百天線，若本周未能重上該線，預期恒指將在２３８００至

２４４００間整固。



＊吉利不穿１７﹒５元可買＊



內地公布本年新能源車補貼將會下調三成，新能源車股持續下滑；吉利（００１７５）跌至

接近去年低位１７﹒１４元，聶振邦指吉利與長汽（０２３３３）近期有尋底跡象，建議投資者

多觀望兩三日，若吉利未有跌穿１７﹒５元，可以部署買入，上望２２至２２﹒５水平。

此外，另一藍籌車股比亞迪（０１２１１）跌勢稍緩，建議本月低位２３８至２４２元水平

部署，上望２６０至２６５元。（ｈｃ）

