《美元走勢－羅明立》英鎊關注５０天線１﹒３４能否守得住

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１３﹒８７ １１４﹒０５ １１３﹒６７

歐元╱美元 １﹒１３０５ １﹒１３２４ １﹒１３０２

英鎊╱美元 １﹒３４７７ １﹒３４８９ １﹒３４６７

美元╱瑞郎 ０﹒９１４５ ０﹒９１７０ ０﹒９１４１

美元╱港元 ７﹒７８５３ ７﹒７８６５ ７﹒７８４３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》周一（２４日）德法及歐元區分別公布１月Ｍａｒｋｉｔ ＰＭＩ數據，製造

業指數都較預期好，反而英美同類數據卻差過預期，美國由５７﹒７跌至５５，英國亦由

５３﹒６微跌至５３﹒３。俄烏地緣局勢持續緊張，北約及美國都作出更多的表示軍事部署，美

國更撤出基輔使館人員；俄羅斯軍隊亦在烏克蘭邊境加強集結，戰爭威脅令市場感到不安，避險

情緒升溫。美國道指曾經跌過千點，但收市時戲劇性倒升近１００點，資金流入美債，１０年期

債券孳息率回落至１﹒７％。美匯指數繼續走高，曾經升至９６﹒１０但未能企穩９６水平。

美聯儲局議息前，美元應可反覆靠穩，要看局方的政策立場是否足夠強硬推動美元上升，短

線仍可能反覆，低買較合適。俄烏地緣局勢加劇，令歐元承受一定壓力，下行風險仍然較大。英

鎊近日勢頭有所轉弱，首相約翰遜醜聞纏身面臨內外下台壓力，央行加息預期已消化七八成，關

注５０天線１﹒３４能否守得住。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４５ １﹒１２６０ １﹒１３８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３５１０ １﹒３４２０ １﹒３５５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

