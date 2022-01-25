【內房困局】據報龍光指擔保私募債不逾１０億美元，低於市場揣測

《經濟通通訊社２５日專訊》據ＲＥＤＤ報道，龍光集團（０３３８０）上周五（２１日）

對投資者表示，公司擔保的私募債不超過１０億美元。此前市場傳言龍光集團擔保的私募債水平

在２０億美元到３０億美元不等。

報道引述四位境外投資者稱，離岸市場參與者確認了六筆由特殊目的實體發行並由龍光集團

擔保的債券。投資者估算，龍光擔保了至少六筆總額高達１３﹒５億美元的私募債。（ｂｉ）

