希慎與華懋加路連山道項目獲１２９﹒５億元本港最大額綠色貸款

《經濟通通訊社２５日專訊》希慎興業（０００１４）宣布，集團及華懋集團今日與６間主

要銀行簽訂一筆１２９﹒５億元的５年期有抵押定期貸款融資，年利率為銀行同業拆息加

０﹒７５厘。這筆融資是香港有史以來最大額的綠色貸款。是次融資所得款項將用於集團在香港

銅鑼灣加路連山道全新綠色商業項目的地價再融資及支付項目的建築成本。

加路連山道商業項目將引進多項具備可持續發展特色的配置，為社區帶來裨益，包括面積達

６萬平方呎的都會公園、行人天橋以加強區內商永廈的連接性及行人暢達度，以及在提升能源效

益、可再生能源、廢物管理和珍惜用水方面的多項措施，為租戶和訪客營造一個環保及舒適的環

境。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，透過這次重大的綠色貸款，集團在可持續金

融的發展達到另一里程碑。對於即將展開的加路連山道項目，致力在健康及環保方面達致最高水

平和認證，籍此反映集團對營運效率及可持續發展的承諾。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，這是集團第三筆綠色融資，很高興能參與其中。

集團與希慎有著共同信念，以取得最高綠色建築標準為目標，相信加路連山道項目可成為領導市

場的可持續發展項目。（ｂｉ）

