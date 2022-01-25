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即市新聞

25/01/2022 15:18

【內房困局】瑞銀財富管理投資總監辦公室料內房預售資金或鬆綁

　　《經濟通通訊社２５日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室發表最新報告指，中國住建部等
多個部門正在起草適用全國的規定，使房地產開發商更容易獲得監管帳戶中的商品房預售資金，
幫助他們應付到期債務及支付供應商貨款，緩解行業目前嚴峻的資金流壓力，消息提振投資者情
緒。
　　報告指，預售資金留存比例過往主要由地方政府監管，但為免房地產業爆發大規模危機，中
央政府或最快本月底前出台新規。恒大（０３３３３）出現債務問題後，多地收緊預售資金監管
，以確保樓盤竣工、項目交付及理財產品兌付。在向多家房企及銀行查詢後，相信中央層面正考
慮相關「鬆綁」指引，但由於交房仍是首要事項，因此寬鬆的幅度應不會太大。不過，部分房企
或受益於這項指引，從而獲得更多與地方政府的協商空間。

＊料第一季度債市仍然波動＊

　　報告指，由於高線城市對預售房的監管一直較嚴格，大部分項目需要完成８０％以上才獲得
預售准許，因此放寬監管帳戶舉措對低線城市的影響較大。而在低線城市，約７０％預售資金需
要在建築期內儲存在銀行賬戶內，主要業務在低線城市的民營房企料將最受益於新規。
　　報告續指，值得注意的是，中央政府自去年１０月以來開始寬鬆政策，政策由下達地方政府
、銀行等金融機構執行，到最終帶動實體市場復甦，整個傳導過程一般需要６至９個月。由於本
季度到期的離岸債券創紀錄新高，疊加上半年房地產銷售疲軟，投資者應關注國有房企及實力較
強的民營房企。
　　報告指，放寬監管帳戶、較弱資質房企的境內融資渠道打開，以及房地產銷售復甦都可能助
力板塊。但受板塊違約率可能高企，加之美債利率上升影響，本季度債市料將繼續劇烈震盪。因
此，主動買賣策略的回報比長期持有為佳，投資者可以考慮為穩健的發行人債券設定價格交易範
圍進行買賣，並應避開流動性壓力巨大且有大量美元債券即將到期的Ｂ級發行人。（ｃｗ）

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