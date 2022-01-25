【企業盈喜】兗礦能源料去年多賺１﹒２５倍至１６０億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，集團預

期截至２０２１年１２月３１日止年度淨利潤按年升１﹒２５倍至約１６０億元（人民幣．下同

）；扣除非經常性損益的淨利潤按年升１﹒４倍至約１５７﹒０４億元。

盈利增加主要由於２０２１年以來，中國經濟穩中向好，煤炭及醋酸等化工產品市場價格高

位運行，２０２１年度公司主要產品價格大幅提升。（ｃｗ）

