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25/01/2022 17:34

【企業盈喜】兗礦能源料去年多賺１﹒２５倍至１６０億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，集團預
期截至２０２１年１２月３１日止年度淨利潤按年升１﹒２５倍至約１６０億元（人民幣．下同
）；扣除非經常性損益的淨利潤按年升１﹒４倍至約１５７﹒０４億元。
　　盈利增加主要由於２０２１年以來，中國經濟穩中向好，煤炭及醋酸等化工產品市場價格高
位運行，２０２１年度公司主要產品價格大幅提升。（ｃｗ）

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