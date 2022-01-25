【新冠疫苗】財庫局和金融監管機構下月１６日起推行「疫苗氣泡」

《經濟通通訊社２５日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，因應政府將由２月１６日

起在政府大樓和辦公處所落實推行適用於政府僱員的「疫苗氣泡」，財庫局已向各政策局╱部門

發出通函，要求它們自下月１６日起在批出服務合約時加入合適合約條款，規定承辦商、其代理

商及分判承辦商須遵從有關「疫苗氣泡」安排。

正如適用於政府僱員的「疫苗氣泡」安排，除持有有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接

種新冠疫苗、或正懷孕並按個別個案事先取得批准外，所有因工作相關目的進入政府室內處所的

承辦商、其代理商及分判承辦商僱員均須出示已接種至少第一劑新冠疫苗的紀錄。

許正宇指，把在政府大樓和辦公處所推行的「疫苗氣泡」由政府僱員擴展至服務承辦商僱員

，可進一步鞏固防疫屏障，減低病毒擴散的風險，讓員工和市民的健康得到保障。



＊金融監管機構僱員疫苗接種率已逾９０％＊



此外，金融監管機構包括保險業監管局、強制性公積金計劃管理局（包括其全資附屬公司積

金易平台有限公司）和財務匯報局亦將由２月１６日起，跟從政府在政府大樓和辦公處所推行的

「疫苗氣泡」安排，並會把安排由其僱員擴展至服務承辦商的員工。各機構將按各自實際情況在

其辦公大樓和處所制定「疫苗氣泡」實施細節。

許正宇說，現時各金融監管機構僱員的疫苗接種率均超過９０％，深信只要大家同心協力向

各行各業積極樹立榜樣，盡量推行「疫苗氣泡」，必定有助經濟穩步復甦和社會運作恢復正常。

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