【紓困措施】第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃完成發放資助

《經濟通通訊社２５日專訊》第五輪「防疫抗疫基金」下的「電影院資助計劃」自１月１８
日起接受申請，所有６４間合資格電影院營運者均提出申請，而相關資助已於今日（２５日）全
數發放。
計劃旨在向在去年１２月份內持公共娛樂場所牌照，並有商業營運的現有電影院提供一筆過
資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕５萬元；每條院線最多可獲１５０萬元的資助。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事25/01/2022
《神州經脈》官方料今年外貿形勢嚴峻 A股隨外圍重挫滬指五月低
|財經熱話25/01/2022
恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成 世茂還債售產見進展先升後跌 花旗首選潤地龍湖
|財經熱話25/01/2022
【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？
|專訪25/01/2022
【專訪】陶冬：拜登愈來愈像卡特，接下來日子恐更難過（有片）
|中國故事25/01/2022
《京城近觀》京城傾力 燃夢冬奧
|財經熱話25/01/2022
輸少已當贏 盈警也炒上！ 國泰料去年虧損收窄 大行升目標股價創兩個月高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰