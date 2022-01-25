【紓困措施】第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃完成發放資助

《經濟通通訊社２５日專訊》第五輪「防疫抗疫基金」下的「電影院資助計劃」自１月１８

日起接受申請，所有６４間合資格電影院營運者均提出申請，而相關資助已於今日（２５日）全

數發放。

計劃旨在向在去年１２月份內持公共娛樂場所牌照，並有商業營運的現有電影院提供一筆過

資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕５萬元；每條院線最多可獲１５０萬元的資助。（ｃｌ）

