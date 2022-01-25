【夜期時段】即月期指最新報２４２９５點，升５７點，高水５１點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４２４９點，升１１點，高水５

點，最新報２４２９５點，升５７點，高水５１點，合約成交６７４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５１９點，升１２點，高水１６點，最新報８５２３點，

升１６點，高水２０點，合約成交７７０張。

