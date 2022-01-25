【夜期時段】即月期指最新報２４２９５點，升５７點，高水５１點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４２４９點，升１１點，高水５
點，最新報２４２９５點，升５７點，高水５１點，合約成交６７４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５１９點，升１２點，高水１６點，最新報８５２３點，
升１６點，高水２０點，合約成交７７０張。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事25/01/2022
《神州經脈》官方料今年外貿形勢嚴峻 A股隨外圍重挫滬指五月低
|財經熱話25/01/2022
恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成 世茂還債售產見進展先升後跌 花旗首選潤地龍湖
|財經熱話25/01/2022
【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？
|專訪25/01/2022
【專訪】陶冬：拜登愈來愈像卡特，接下來日子恐更難過（有片）
|中國故事25/01/2022
《京城近觀》京城傾力 燃夢冬奧
|財經熱話25/01/2022
輸少已當贏 盈警也炒上！ 國泰料去年虧損收窄 大行升目標股價創兩個月高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰