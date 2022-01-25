【國安立法】前《立場新聞》英國分社澄清：與近日出現的網站無關

《經濟通通訊社２５日專訊》前《立場新聞》英國分社主任楊天帥發澄清啟啟示稱，近日出

現一個網站，部份內容疑擷取自已停運的《立場新聞》，澄清有關網站與《立場新聞》及《立場

新聞》英國分社均無關係，亦不涉及任何前員工的參與。他已就事件向倫敦警察廳備案。

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