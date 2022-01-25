【新冠肺炎】港府招退休紀律部隊助農曆年圍封強檢，時薪３９０元

《經濟通通訊社２５日專訊》公務員事務局發出內部信件指，假如未來數天疫情持續，政府

可能需要進行多次圍封強檢行動，需要大量人力物力支援。為應付年廿九晚至年初三行動，邀請

退休紀律部隊成員參與專隊，負責包括高風險樓宇上門探訪、處理特別案例、人流管制等，時薪

３９０元，每日工作９至１０小時。

公務員事務局指，報酬反映專隊工作的挑戰性，希望富經驗的同事給予支援。（ｓｌ）

