【新冠疫苗】據報高盛規定香港員工須在下月２４日前接種疫苗

《經濟通通訊社２５日專訊》據《彭博》報道，高盛將強制要求其香港員工接種新冠疫苗，

要求所有員工在進入公司辦公室前都要接種疫苗。

高盛香港發言人證實的內部備忘錄顯示，新規將於２月２４日起生效，訪客也需遵守此規定

。備忘錄並稱，在截止日期前未完成接種疫苗的員工須在家工作。（ａｃ）

