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25/01/2022 14:56

【新冠疫苗】據報高盛規定香港員工須在下月２４日前接種疫苗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《彭博》報道，高盛將強制要求其香港員工接種新冠疫苗，
要求所有員工在進入公司辦公室前都要接種疫苗。
　　高盛香港發言人證實的內部備忘錄顯示，新規將於２月２４日起生效，訪客也需遵守此規定
。備忘錄並稱，在截止日期前未完成接種疫苗的員工須在家工作。（ａｃ）

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