【新冠肺炎】林鄭：年初四大幅放寬社交距離措施機會很微

《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官林鄭月娥於行政會議前記者會表示，將於本周內交代
年初四後防疫措施，她指年初四大幅放寬社交距離措施機會很微，並會加大力度擴大疫苗氣泡範
圍。
至於是否可以微調，林鄭指多個部門研究中，同時會擴大疫苗氣泡，更加會要求進入處所
需要打針，明白會引起市民不便。（ｈｙ）
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