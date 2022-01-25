【新冠肺炎】林鄭：年初四大幅放寬社交距離措施機會很微



《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官林鄭月娥於行政會議前記者會表示，將於本周內交代

年初四後防疫措施，她指年初四大幅放寬社交距離措施機會很微，並會加大力度擴大疫苗氣泡範

圍。

至於是否可以微調，林鄭指多個部門研究中，同時會擴大疫苗氣泡，更加會要求進入處所

需要打針，明白會引起市民不便。（ｈｙ）

