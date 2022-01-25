【新冠肺炎】調查：６５％人認為本港應採取「與病毒共存」策略

《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨月中起訪問超過６００名市民，６５％受訪者認為本港

「應該」或「十分應該」採取「與病毒共存」的策略，比率較去年１１月同類調查增加２０％。

另外，６７％受訪者認為「應該」或「十分應該」額外懲處參與港區人大代表洪為民生日派

對而無掃「安心出行」的違規官員。民主黨認為，當局應認真考慮市民意見。（ｈｙ）

