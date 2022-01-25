《小傳日記》新東方半年蝕到入肉，教育股跌勢繼續！

《小傳日記》魚缸今日又跌過喇，因為俄羅斯同烏克蘭嗰邊好似磨拳擦掌準備開打咁，環球

魚缸都震一震，美股就好彩跌完拗返上去，但係歐洲、日本就跌鑊甘。香江魚缸今日仲試過跌超

過６５０點，不過冧到落啱啱２４０００之後即時彈返上去，最終收報報２４２４３點，跌

４１２點。

魚缸收跌，好多板塊都表現麻麻，一直浮浮沉沉嘅教育股今日又捱沽。而喺噚日新東方

（９９０１）就發布咗盈警，話因為去到舊年１１月底，中期蝕咗８至９億美金，主要當然係因

為上面禁咗學科類補習，新東方就話呢方面係喺２０２０年同２０２１年佔咗總營收嘅五、六成

。

蝕咗咁多，「孖屐」都好擔心其餘教育股行家營收都會重創，所以好多隻都要大跌；新東方

跌多過８巴仙，報１１﹒４６銀；希望教育（０１７６５）跌一成七，報０﹒９９銀；中教

（００８３９）跌一成三，報９﹒７銀；新高教（０２００１）跌一成半，報２﹒６８銀。

今次足以證明，教育「雙減」絕對重創教育股，所以好似新東方咁都要另謀出路，早排就話

已經轉行直播賣菜，認為坎坷！或者近磅啲就係轉做興趣班囉，不過短期都博唔過啦，請請！





表列部分教育股表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

希望教育（０１７６５） ０﹒９９元 跌１７﹒５０％

中教（００８３９） ９﹒７０元 跌１３﹒０８％

宇華教育（０６１６９） １﹒９８元 跌１０﹒８１％

新高教（０２００１） ２﹒６８元 跌１５﹒１９％

新東方在線（０１７９７） ５﹒１１元 升０﹒２０％

東方教育（００６６７） ４﹒１１元 跌１０﹒６５％

新東方（０９９０１） １１﹒４６元 跌８﹒１７％

中國科培（０１８９０） ２﹒５８元 跌１３﹒７１％

偉祿（０１１９６） ９﹒９３元 跌２﹒８４％

思考樂（０１７６９） ０﹒９７元 跌７﹒６２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

