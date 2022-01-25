【新冠肺炎】本港新增１２４宗確診，９３宗本地個案６個源頭不明

《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

１２４宗確診個案，當中包括３１宗輸入案例，其中２１宗與本月２３日由印度抵港船隻有關；

本地個案有９３宗，６宗源頭不明個案。今日暫時有超過７０宗初步陽性個案。

另外，葵涌邨新增３３宗個案，１５宗來自逸葵樓，４宗映葵樓、１０宗夏葵樓、旭葵樓、

翠葵樓及雅葵樓各有１宗，另有一名逸葵樓保安確診。葵青區累計已有２７６宗感染個案。

（ｈｙ）

