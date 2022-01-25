【新冠肺炎】荃灣花園榮華閣懷疑有垂直傳播，患者住５號高層單位

《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增６宗

源頭不明個案，其中一宗居荃灣花園榮華閣，與早前患者一樣居５號高層單位，懷疑大廈有垂直

傳播，當局將派人到場視察。

另外５宗源頭不明個案包括一名觀塘亞太中心會計師，居元朗Ｇｒａｎｄ Ｙｏｈｏ第２座

，１月１６日來港，１月１４日及１６日的檢測陰性，１月２３日發燒，相信在本地感染機會較

大；６２歲男患者在黃金海岸遊艇會做司機，住粉嶺嘉福邨，料與早前確診個案患者曾使用同一

洗手間；４１歲女患者於威爾斯親王醫院工作，居筲箕灣愛東邨；７５歲男患者居黃大仙上邨達

善樓，帶Ｌ４５２Ｒ變種病毒株；以及４０歲男患者在何文田恒生銀行上班，居大埔白石角雲匯

一座；以及２９歲女患者，居葵涌邨內的紀律部隊宿舍葵稪苑的安葵閣，１月２４日發燒，１月

２３日在檢測中心樣本呈陽性。



＊富強樓環境樣本３個樓上單位呈陽性＊



昨日個案中在富強樓取１１個環境樣本，３個樓上單位呈陽性，在洗水盆、洗手水喉口出面

及地下去水位。



＊大埔林村附近污水樣本呈陽性＊



張竹君又指，大埔林村附近污水陽本呈陽性，位於林錦公路較寮下至坪朗花園一帶，當局將

設立流動採樣站，呼籲居民盡早檢測。同時又提醒曾取民政事務總署檢測包的市民，如果檢測報

取得陽性後反應，應立即通知當局及求醫。（ｈｙ）

