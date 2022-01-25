【新冠肺炎】鳳凰新邨新形像髮型屋爆疫，累計三宗個案或相關

《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙鳳凰新

邨的新形象髮型屋，繼昨日一名員工確診，多一個兼職員工和一名客人確診，均帶Ｌ４５２Ｒ病

毒，三宗個案可能有相關，目前未有清楚源頭，衛生防護中心呼籲去過這間髮型屋的市民做檢測

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