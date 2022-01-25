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即市新聞

25/01/2022 13:50

《真知灼見－溫灼培》聯儲局今次加息周期，有別於２０１５年

　　《真知灼見》回憶聯儲局對上一次加息周期，是於２０１５年１２月首次作出。當時加息後
，由於美國經濟隨即轉弱，美股標普又跌近１４％，第二次加息便拖足一整年於２０１６年１２
月才重啟。當年聯儲局制定貨幣政策，其主要考慮是美國經濟及美股。當時根本不存在通脹壓力
。但今次截然不同，美國１２月年通脹率（ＣＰＩ）高企７％。加上１月平均油價很大機會較
２０２１年任何一個月也要高。可想象１月美國通脹有機會更高。這樣聯儲局還可只顧及經濟增
長或美股表現而不加息嗎？不要忘記，拜登還要面對１１月中期國會選舉。如不盡快壓低通脹竭
澤民怨，他隨時失去國會控制權。所以建議大家實在不要把聯儲局今次與２０１５年的加息動作
混為一談。
　
＊今次加息料急但幅度有限＊
　
　　當然，面對近３０萬億美元債務，很多人也質疑美國有否能力加息，否則單是還息美國政府
也會倍感吃力。再者，現在所見到的美國經濟繁榮現像，相信很大程度也是靠超寬鬆貨幣政策及
超龐大財政政策支撐。一旦加息美國經濟的表面繁榮現像隨時無以為繼。對於這點筆者亦同意。
　　綜合現時美國所面對的兩難局面，筆者認為最大可能發生，是聯儲局會先虛張聲勢加息，３
月可能先作加息，並於不久將來會再加，以挽回市場對美元作為貨幣的信心，及降低市場對通脹
預期。同時間相信亦會降中國進口關稅以進一步推低通脹。假若這一切能成功壓低通脹，這樣聯
儲局最終便不用多加息率，加兩至三次便大功告成。但如這樣也不能有效壓止通脹，問題將會很
嚴重。至於最終聯儲局的計劃成功與否，真有待觀察事態發展。但在此，筆者只想警告大家，不
要忽視未來半年聯儲局快速加息的可能性。而聯儲局的快速行動可能會不利短期美股走勢，卻利
美元走強。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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