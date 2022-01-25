《匯海澤言－葉澤恆》美股波動未必影響收水，烏克蘭局勢左右油價

《匯海澤言》美股昨日（２４日）場的走勢，像過山車般波動。道指可以由下跌超過

１１００點，變倒升近１００點收市。美股近期走勢明顯轉弱，由今年年初高位，去到昨晚低位

計算，調整幅度超過一成左右。但是，由於供應鏈問題仍未解決，加上美國疫情持續，令部分市

民為免受感染，辭去工作留在家中生活便算，帶動美國物價持續高企。再加上前總統特朗普對由

中國進口的貨品徵收特別關稅，令進口貨品更為昂貴，亦帶動通脹上升。

是次美股調整，可能令美國出現負面的財富效應。但只要調整幅度不太大，過程有序地進行

，那麼對美國經濟的影響將會較輕微。筆者估計，今次美股波動，不會對聯儲局今年上半年收緊

貨幣政策帶來明顯影響。至於美匯走勢方面，除非能夠升穿９７水平，否則仍在９５﹒５至９７

之間上落。



＊美俄最終未必想打仗＊



是次大市調整的元兇，除了因為美債息上周持續上升外，烏克蘭局勢升溫亦是另一個因素。

但筆者認為，俄羅斯最終未必真的想打仗，只是希望透過軍演去壓抑北約的勢力擴展至俄羅斯的

週邊國家。同時，伊朗有高級官員前往俄羅斯訪問。俄羅斯可能透過在伊朗核問題發揮的影響力

，隨時令美國在伊朗核問題軟化。因此，若最終沒有戰事出現，估計紐約期油將會先行回落至

８０美元邊緣。《獨立外匯╱金融分析師 葉澤恆》



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