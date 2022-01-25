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25/01/2022 10:01

《宏觀銓局－馬桂銓》通脹與加息

　　《宏觀銓局》本欄在兩星期前祝賀過各位讀者新年快樂，轉眼間又快到農曆新年，預祝各位
　身體健康，財源廣進，路路亨通！
　　今年首兩星期，美國股市加劇波動。通脹升溫，加上經濟數據放緩，打擊投資情緒。１２月
分美國消費者物價指數ＣＰＩ比去年同期上升７％。另一個衡量通貨膨脹的生產物價指數ＰＰＩ
在１２月份都上升８﹒３％。兩項指數均處於十多年來的最高水平。隨著供應鏈的緊張狀況得以
緩解，預計今年通脹終將有望放緩。
　　美國零售銷售在１２月份下跌１﹒９％，差過市場預期。工業生產同樣令人失望，微跌
０﹒１％。製造業及公用事業生產同樣放緩，但汽車及其零件的產量卻有所提高。
　　供應鏈緊張，是美國通脹率持續創新高的一大理由。簡而言之，通脹不外乎是因為資金太多
而貨物太少。過去兩年全球央行都執行貨幣寬鬆政策，時至今日，四處都有大量流動資金。但同
時間，環球供應鏈受到干擾，以致全球生產放慢，令通脹升溫。不過，這種供應鏈困境正逐步紓
緩。１２月送貨時間的採購經理指數ＰＭＩ比起１１月高３﹒１點，反映貨物送遞時間縮短，正
好符合逐步減輕的通脹壓力。ＰＭＩ的生產價格指數在１１月份下跌２﹒４點後，在１２月再跌
１﹒５點。亞洲地區經濟的復甦步伐在上個月有所加快，製造業出產的ＰＭＩ自八月見底後持續
攀升。亞洲向來是而貨物為主的經濟體系，亦是受供應鏈困境影響最深的地區，如此消息的確令
人鼓舞。
　　在美國，受到供應鏈困局打擊最嚴重的行業是汽車業。汽車業曾在２０２０年強力復甦，並
在六個月內生產量急增超過一倍，其後全球汽車產量因零件供應追不上而急跌２５％。現時情況
又再急轉彎，汽車產量僅在１０月和１１月兩個月內合共上升１３％，顯示供應鏈已突破樽頸，
雖然十月份單月錄得跌幅，但年度化計算比對上三個月已增加２０％。
　　資產配置方面，以一年以上的中長期來看，筆者仍然偏愛股票多於政府債券。不過，股市近
期會受到聯儲局加息影響而變得愈加波動。市場目前預期美國會在三月加息，並在２０２２年內
再加三次。一般在息口上升的環境下，股市長遠都比起債市表現更好，但短期波動在所難免。偏
愛債券的投資者，應該考慮存續期較短的企業債券產品。經濟正處於復甦期，但路途並不平坦，
隨著息口將會上升，利率風險會高過信貸風險，主要是因為美國２０２２年高收益債券的違約率
預期會低於歷史水平的３％。股票方面，首選依然是估值較低，包括歐洲股票及美國金融、原材
料、能源及工業板塊。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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