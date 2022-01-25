【聚焦人幣】人幣中間價貶７點子，報６﹒３４１８

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４１８，
較上個交易日跌７點子，暫時脫離近四年高位，上個交易日報６﹒３４１１。
美國撤離駐烏克蘭外交人員家屬，顯示當地局勢惡化，且聯儲局周二開議息會，將令鷹派立
場更為明朗化，美元周一升至兩周高位，歐元下挫。美匯指數升０﹒２５％，報９５﹒８９１２
，自本月１４日以來已上漲約１﹒５％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３４１８ ＋７﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１８０１ －１０４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５６０５ －１４０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１４５ ＋３﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５５０４ －４２４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５３２６ －２２７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２４７３ －１１７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７１２７ －２２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９３６３ －１１８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０１８８ －２４８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０６ ＋７﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４０５７ ＋１９５７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０６６ ＋２５４﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒６９００ ＋４１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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