【聚焦人幣】人幣中間價貶７點子，報６﹒３４１８

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４１８，

較上個交易日跌７點子，暫時脫離近四年高位，上個交易日報６﹒３４１１。

美國撤離駐烏克蘭外交人員家屬，顯示當地局勢惡化，且聯儲局周二開議息會，將令鷹派立

場更為明朗化，美元周一升至兩周高位，歐元下挫。美匯指數升０﹒２５％，報９５﹒８９１２

，自本月１４日以來已上漲約１﹒５％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３４１８ ＋７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１８０１ －１０４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５６０５ －１４０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１４５ ＋３﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５５０４ －４２４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５３２６ －２２７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４７３ －１１７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７１２７ －２２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９３６３ －１１８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０１８８ －２４８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０６ ＋７﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４０５７ ＋１９５７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０６６ ＋２５４﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒６９００ ＋４１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

