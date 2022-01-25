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25/01/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶７點子，報６﹒３４１８

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４１８，
較上個交易日跌７點子，暫時脫離近四年高位，上個交易日報６﹒３４１１。
　　美國撤離駐烏克蘭外交人員家屬，顯示當地局勢惡化，且聯儲局周二開議息會，將令鷹派立
場更為明朗化，美元周一升至兩周高位，歐元下挫。美匯指數升０﹒２５％，報９５﹒８９１２
，自本月１４日以來已上漲約１﹒５％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３４１８　　　　＋７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１８０１　　－１０４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５６０５　　－１４０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１４５　　　　＋３﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５５０４　　－４２４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５３２６　　－２２７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４７３　　－１１７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１２７　　　－２２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９３６３　　－１１８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０１８８　　－２４８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０６　　　　＋７﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒４０５７　＋１９５７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４０６６　　＋２５４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒６９００　　　＋４１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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