《鍾之日記》憂地緣局勢ＡＨ齊冧，科指未止血Ｂ站穿底

《鍾之日記》１月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周一大玩過山車，納指曾大冧４﹒９％，道指暴瀉逾千點後竟倒升收市，終止過去６個

交易日連跌局面。不過俄羅斯與烏克蘭戰雲密布，北約表示增派船艦和戰機，加強歐洲東部的防

衞能力，同時下命部隊待命。加上憂慮美國聯儲局快將加息，包括Ａ股在內的亞洲股市集體跳水

，恒指一度急跌逾６００點。

恒指低開４０４點，報２４２５１，開市已跌穿十天線，早盤突然跌幅曾擴至５３０點，低

見２４１２６，之後跌幅收窄，在２４３５０附近爭持。不過內地股市午後急插，Ａ股創業板跌

穿３０００點大關收市，創八個月低位收市，拖累港股三時後跌幅擴大，且跌穿上午低位

（２４１２６點），低見２４００１點。恒指兩萬四關有買盤支持，尾市跌勢喘定，最終收報

２４２４３，跌４１２點或跌１﹒６７％。國企指數報８５０３，跌１５４點或跌１﹒７９％。

恒生科技指數三連跌，今早跌破２０天線（５６４３），最低見５４９０，收市報５５５２，跌

１５０點或跌２﹒６５％。臨近歲晚，北水對於港股的支持愈來愈少，全日只有約２３億元北水

流入，不過主板成交大增近一成八至１４６４﹒８６億元。

藍籌股幾乎全軍覆沒，只有創科（００６６９）、李寧（０２３３１）、恒生

（０００１１）逆市做好，創科升１﹒４３％，報１３４﹒９元。



＊滬指創近半年低，失三千五＊



資本市場失寵，外圍震盪觸發Ａ股恐慌情緒，儘管數據顯示今日只有不到３６億元（人民幣

．下同）的外資循陸股通流出，但滬綜指一開市不久便觸發山泥傾瀉模式，未夠一小時跌幅超過

１％穿三千五，午後跌幅快速擴大難以修復，多個科技板塊暴跌，拖累尾盤三大指數跌幅超過

２％，總結滬指在全日最低位收市，重創２﹒５８％，報３４３３﹒０６點，創去年８月２０日

以來新低，是自去年７月２７日來的最大單日跌幅。

深市方面，深成指急跌２﹒８３％，至去年４月以來新低，創業板指以全日最低位收市，挫

２﹒６７％，至去年５月以來新低。

春節前流動性趨緊，人民銀行連續兩日啟動１４天期逆回購，累計放水１０００億元，兩市

成交９３６８億元，按日增加８﹒４％。



＊科技股血流成河，嗶哩嗶哩再穿底＊



隔晚美國科網股先跌後回升，但香港科技股沽壓未止，ＡＴＭＸＪ等大型科網股經過一輪反

彈後，近日再度轉弱。美團（０３６９０）降３％；騰訊（００７００）下滑０﹒６％；阿里巴

巴（０９９８８）降１﹒９％；京東（０９６１８）瀉近３％；小米（０１８１０）也降

３﹒２％。

內媒引述騰訊控股（００７００）反舞弊調查部微信公眾號公告，通報了１６宗涉及商業賄

賂、職務侵佔等行為的典型案例。公告稱，２０２１年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸

犯「騰訊高壓線」案件５０宗，近７０人因觸犯騰訊高壓線被辭退，１０餘人因涉嫌犯罪被移送

公安機關處理。

３０隻科指成分股無一倖免，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌破本月初所創上市低位２７９元，

最低見２６２﹒８元，收市挫５﹒７％。授出購股權的快手（０１０２４）連跌３日，再跌

２﹒７％；百度（０９８８８）挫４﹒４％；京東健康（０６６１８）下滑５﹒６％；商湯

（０００２０）則跌２﹒２％；汽車之家（０２５１８）大跌１２﹒７％，是表現最弱科指成份

股；閱文（００７７２）挫７﹒８％；平安好醫生（０１８３３）插４﹒２％；網易

（０９９９９）軟０﹒０７％，已是表現最好科指成份股。

快手公布，１月２４日根據首次公開發售後購股權計劃授出合共６，２４４，８８４份可認

購股份的購股權，每份購股權賦予其持有人權利，可於行使購股權時以每股８６﹒８５港元行使

價認購１股股份。



＊低碳運動入十四五規劃，資源股震盪＊



國務院近日發布《「十四五」節能減排綜合工作方案》，方案要求加強能耗雙控政策與碳達

峰、碳中和目標任務的銜接，目標到２０２５年全國單位國內生產總值能源消耗比２０２０年降

１３﹒５％。

儘管歐洲能源價格因地緣政治問題而急升，但能源股受碳中和政策拖累，表現走低，煤炭股

方面，中煤能源（０１８９８）挫４﹒７％，首鋼資源（００６３９）跌３％，兗礦能源

（０１１７１）跌２﹒８％；鋼鐵股方面，鞍鋼股份（００３４７）插水４﹒７％，馬鋼

（００３２３）跌３﹒５％；有色股方面，新鑫礦業（０３８３３）跌一成，南方錳業

（０１０９１）挫６﹒１％。五礦資源（０１２０８）跌５﹒９％。

另外方案又提出，要增加城市公共巴士、的士、物流、環境衛生清掃等車輛使用新能源汽車

的比例；鼓勵重型柴油貨車更新替代；實行汽車排放檢驗與維護制度，加強機動車排放召回管理

。另外加強船舶清潔能源動力推廣應用，推動船舶岸上充電設施改造；大力發展智能交通，積極

運用大數據改善運輸組織模式，目標到２０２５年，新能源汽車銷售量達到汽車銷售總量的

２０％左右。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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