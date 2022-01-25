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25/01/2022 09:14

【新冠肺炎】全國新增本土確診回落至１８宗，新疆６宗北京５宗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛健委公布，１月２４日，全國確診者新增確診４５宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２７宗，含５宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病
例１８宗（新疆６宗均在伊犁哈薩克自治州；北京５宗，其中豐台區４宗、朝陽區１宗；河南３
宗均在安陽市；河北２宗均在雄安新區；天津１宗在津南區；上海１宗在奉賢區）。無新增死亡
或疑似病例；新增治癒出院１８３宗。此外，新增無症狀感染４３宗，１８宗為本地個案。
　　截至１月２４日，全國現有確診病例２６１６宗（其中重症病例９宗），累計治愈出院病例
９８４５３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５７０５宗，現有疑似病例６
宗。累計收到港澳台地區通報確診病例３１５５９宗。其中，香港特別行政區１３１０４宗（出
院１２６０２宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７９宗），台灣地區
１８３７６宗（出院１３７４２宗，死亡８５１宗）。

＊北京防疫升級：風險區居民「不出京」＊

　　　新疆爆發疫情，新疆昨日新增確診病例６宗，無症狀感染者１６宗，為伊犁州霍爾果斯市
報告。
　　另外，北京冬奧臨近，北京多區卻現本土疫情，官方如臨大敵，北京市政府新聞發言人徐和
建在記者會上宣布，北京必須採取最嚴格且最果斷的防疫措施，阻止病毒繼續擴大傳染，而在風
險區域的人原則上「不得出京」，且應避免與人群接觸。此外，最新的其中一項規定是購買退燒
及止咳等４類藥物，必須於７２小時內進行一次核酸檢測。

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