【內房困局】世茂集團據報有３４重點項目待售，包括上海總部大樓

《經濟通通訊社２５日專訊》最近兩個月世茂系債務違約傳聞不斷，自去年年底，世茂集團

（００８１３）進一步擴大資產處置規模。據《財新》報道，目前世茂集團的待售資產包里包括

３４個重點項目，涉及１７個區域，其中包含世茂集團單獨操盤的項目，也涵蓋部分合作項目。

世茂對其中１５個項目給出明確估值或報價，總報價約４２２﹒３５億元（人民幣．下同）

；另外１９個則屬合作項目，或仍處於前期投入階段，世茂方淨投入合約３２４﹒８４億元。這

些重點項目的業態包括酒店、商業、辦公、住宅及城市綜合體，涉及上海、北京、大灣區、杭州

、南京、福州、天津、武漢、長沙、重慶等１７個區域。

這３４個重點項目裡，僅上海黃浦２１街坊、上海北外灘項目和上海奉賢銀星大廈三槃無抵

押，其餘項目均存在抵押融資情況。

迄今為止，世茂集團共有三宗資產經公司公告確認實現交易。最新兩單分別是在今年１月

２１日，該公司將旗下尚未開發的上海北外灘項目折價轉讓給上海國資委全資附屬公司；１月

２４日，又將持有的廣州亞運城項目２６﹒６７％股權出售給中海外（００６８８）全資附屬公

司。



＊世茂集中出售上海資產，包括總部大樓＊



值得關注的是，世茂集團大本營上海此次貢獻待售資產數量最多，一口氣拿出１０個項目，

其中上海世茂大廈（含商業配套）作為世茂集團總部大樓，也在待售資產目錄中，該項目包括

３﹒５１萬平方米寫字樓、９６０３平方米商業、２﹒０７萬平方米地庫。

世茂集團對上海８個待售項目的估值共計３０１﹒４億元，對上海奉賢銀星大廈、上海浦城

小區５８０弄兩個項目的淨投入合約４﹒６６億元。而這些項目前期抵押融資總額已經達

１６７﹒９３億元。

２０２１年下半年以來，多家出險房企紛紛變賣資產紓困，市面上標的數量倍增。現階段，

房地產收併購進入「買方市場」，買賣雙方針對價格多番博弈，資產變現速度趨緩。

加速資產處置是世茂系現階段自救重心。據世茂集團子公司上海世茂建設有限公司此前披露

，截至２０２１年１２月２９日，世茂集團已處置了３４﹒２１億元內地資產和香港西九龍項目

，累計收取資金約４０﹒５５億元。（ｊｔ）

