【重拳監管】上海執法部門約談網絡貨運平台，去年違法案大幅攀升

《經濟通通訊社２５日專訊》據上海交通微信公眾號公布，上海市交通執法部門聯合公安交

警部門，昨日（２４日）集中約談了滴滴貨運、貨拉拉、快狗三家網絡貨運平台。會上，市交通

執法部門對近年來涉及網絡貨運平台的違法行為進行了通報。２０１９年以來，利用網絡貨運平

台擅自從事非法貨運立案數共１８６件。去年相關立案數達６７件（大部分案件所使用的平台為

貨拉拉、滴滴貨運或者快狗，佔到案件數量的近６０％），較２０２０年同期有大幅攀升。

三家網絡貨運平台就執法部門提出的通報和相關問題進行了回應，承諾接下來會加強線下人

員及車輛的資質審核，並通過第三方實體部門做好審驗工作。在承托貨品合規化監管方面，除了

做好駕駛員的線下培訓工作之外，還會優化線上推送信息，確保貨物合法合規運輸。

約談會上，市交通執法部門和公安交警部門對三家網絡貨運平台明確提出要求，嚴格審核資

質，杜絕不合規車輛、人員從事道路貨運經營。特別是註冊人員、車輛線下審驗，及時清理無證

車輛及人員，禁止向不合規車輛及人員發送召車信息。強化運營監管，督促平台合法合規經營，

嚴禁平台承托違法違規貨物。（ｗｌ）

