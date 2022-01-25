  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/01/2022 09:07

【重拳監管】上海執法部門約談網絡貨運平台，去年違法案大幅攀升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據上海交通微信公眾號公布，上海市交通執法部門聯合公安交
警部門，昨日（２４日）集中約談了滴滴貨運、貨拉拉、快狗三家網絡貨運平台。會上，市交通
執法部門對近年來涉及網絡貨運平台的違法行為進行了通報。２０１９年以來，利用網絡貨運平
台擅自從事非法貨運立案數共１８６件。去年相關立案數達６７件（大部分案件所使用的平台為
貨拉拉、滴滴貨運或者快狗，佔到案件數量的近６０％），較２０２０年同期有大幅攀升。
　　三家網絡貨運平台就執法部門提出的通報和相關問題進行了回應，承諾接下來會加強線下人
員及車輛的資質審核，並通過第三方實體部門做好審驗工作。在承托貨品合規化監管方面，除了
做好駕駛員的線下培訓工作之外，還會優化線上推送信息，確保貨物合法合規運輸。
　　約談會上，市交通執法部門和公安交警部門對三家網絡貨運平台明確提出要求，嚴格審核資
質，杜絕不合規車輛、人員從事道路貨運經營。特別是註冊人員、車輛線下審驗，及時清理無證
車輛及人員，禁止向不合規車輛及人員發送召車信息。強化運營監管，督促平台合法合規經營，
嚴禁平台承托違法違規貨物。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告25/01/2022
【大行炒D乜】大行點睇長汽？國泰虧損收窄掂唔掂得過？
中國故事24/01/2022
《神州經脈》中美暫停更多往來航班　滬指勉強收升成交逾三個月低
財經熱話24/01/2022
母企擬斥最多50億人幣增持A股　中移逆市造好創5個月高
專訪24/01/2022
【專訪】陶冬：大流行或到隧道盡頭，油價有續上行壓力(有片)
財經熱話24/01/2022
科技股遭拋售納指跌跌不休　港中概股跟跌全線下挫
財經熱話24/01/2022
【捨或留？】恒大傳獲國家助重組債務飆12%！把握最後逃生門！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金