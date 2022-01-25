【Ａ股震盪】美議息疊加中亞風暴，滬綜指崩跌２﹒６％近半年新低



《經濟通通訊社２５日專訊》美聯儲將於今日召開例會，外界預期貨幣政策全面轉鷹以應對

通脹問題，不但加快加息步伐，甚至可能會正式提及縮表，美國啟動緊縮政策將對新興市場帶來

一波外資撤出風險，尤其是在上周才實施政策利率降息的中國資本市場。商務部對外貿易司司長

李興乾今日表示，部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到中

國相關行業的出口。

與此同時，中亞局勢愈來愈緊張，多國擔憂俄羅斯出兵烏克蘭，撤走駐烏使館人員，俄羅斯

與歐盟及美國關係再遭遇重大考驗，連帶影響歐洲能源價格急升。

資本市場失寵，外圍震盪觸發Ａ股恐慌情緒，盡管數據顯示今日只有不到３６億元（人民幣

．下同）的外資循陸股通流出，但滬綜指一開市不久便觸發山泥傾瀉模式，未夠一小時跌幅超過

１％穿三千五，午後跌幅快速擴大難以修復，多個科技板塊暴跌，拖累尾盤三大指數跌幅超過

２％，總結滬指在全日最低位收市，重創２﹒５８％，報３４３３﹒０６點，創去年８月２０日

以來新低，是自去年７月２７日來的最大單日跌幅。

深市方面，深成指急跌２﹒８３％，至去年４月以來新低，創業板指挫２﹒６７％，至去年

５月以來新低。

春節前流動性趨緊，人民銀行連續兩日啟動１４天期逆回購，累計放水１０００億元，兩市

成交９３６８億元，按日增加８﹒４％。



＊科技股退潮，元宇宙鋰電池都遭殃＊



外圍投資者擔憂烏克蘭戰爭一觸即發，且觀望聯儲局周二議息，道指一度暴跌千點，但尾

盤強勁反彈，收市漲近１００點。在股市拋售情緒下，Ａ股互聯網板塊同受衝擊，天舟文

（深：３００１４８）瀉１６﹒６％，三六五網（深：３００２９５）挫１２﹒９％，旗天科技

（深：３０００６１）跌１２﹒２％，騰信股份（深：３００３９２）跌１０﹒８％，冰川網絡

（深：３００５３３）挫１０﹒６％，智度股份（深：０００６７６）、浙文互聯

（滬：６００９８６）、拓維信息（深：００２２６１）跌一成跌停。

多個早前落鑊當炒的科技概念亦捱沽，元宇宙概念方面，網宿科技（深：３０００１７）

瀉１０﹒２％，湖北廣電（深：０００６６５）、飛利信（深：３００２８７）跌一成跌停嗎，

藍色光標（深：３０００５８）挫８﹒５％，中青寶（深：３０００５２）跌８﹒２％；鋰電池

概念方面，吉翔股份（滬：６０３３９９）跌停，西隴科學（深：００２５８４）挫９﹒８％，

天永智能（滬：６０３８９５）跌８﹒９％，中國長城（深：００００６６）跌７﹒９％，創業

板股王寧德時代（深：３００７５０）亦挫２﹒７％。



＊豬價續低迷，養豬股不振＊



國務院近日發布《「十四五」節能減排綜合工作方案》，目標到２０２５年，全國單位國

內生產總值能源消耗比２０２０年下降１３﹒５％。重磅政策出台後資源股暴跌，煤炭股跌最多

，其中昊華能源（滬：６０１１０１）跌停，冀中能源（深：０００９３７）跌８﹒３％，山煤

國際（滬：６００５４６）跌６％，中煤能源（滬：６０１８９８）插５﹒３％；鋼鐵股方面，

金洲管道（深：００２４４３）挫７﹒３％，河鋼資源（深：０００９２３）跌６﹒４％，馬鋼

股份（滬：６００８０８）跌４﹒７％，重慶鋼鐵（滬：６０１００５）插４﹒３％。

農業農村部監測數據顯示，１月２０日，全國農產品批發市場豬肉平均價格為每公斤

２１﹒８１元，比２０２１年１２月３０日時下跌了５﹒８７％。內媒引述專家表示，今年上半

年全國商品豬供給仍然充裕，部分時間可能會明顯供過於求。養豬股下跌，德利斯

（深：００２３３０）、順鑫農業（深：０００８６０）跌停，唐人神（深：００２５６７）跌

５﹒９％，上海梅林（滬：６０００７３）挫５﹒７％，傲農生物（滬：６０３３６３）挫

４﹒５％，天邦股份（深：００２１２４）跌４﹒９％，龍頭牧原股份（深：００２７１４）跌

３﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４６７８﹒４５ －２﹒２６

上證綜合指數 ３４３３﹒０６ －２﹒５８ ３８３７﹒２８

深證綜合指數 ２３１３﹒０６ －３﹒３１ ５５３１﹒３４

深證Ｂ股指數 １１５６﹒２５ －１﹒６３ ０﹒６８

上證１８０指數 ９６８６﹒７５ －２﹒２１

上證３８０指數 ６１８９﹒４１ －３﹒０６

深證成份指數 １３６８３﹒８９ －２﹒８３

中小創新指數 ２５２６﹒１７ －４﹒４２

深圳創業板指數 ２９７４﹒９６ －２﹒６７

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