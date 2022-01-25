【人行操作】人行續１５００億逆回購利率持平，淨投放５００億

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，為維護春節前流動性平穩，今日繼續１５００
億元（人民幣．下同）１４天期逆回購，中標利率持平為２﹒２５％。
公開市場今日有７天期１０００億元到期，即今日淨投放５００億元。連續兩日１５００億
元逆回購，累放水１０００億元。（ｃａ）
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