【大國博弈】福建商人承認買下莫里森微信號，騰訊稱涉擁有權糾紛

《經濟通通訊社２５日專訊》澳洲總理莫里森在２０１９年大選時，透過外判公司委託一間

中國機構，以一名福建公民資料登記帳號設立微信公眾號，方便與澳洲華人交流，累積有７﹒６

萬名追蹤者。但自去年７月開始，其團隊已無法登入帳號，多次向微信方面申訴但不果，今年１

月該帳號更被改名為「澳華新生活」，莫里森的頭像已被刪除，內容簡介則顯示「為澳洲華僑提

供生活資訊」。事件曝光後，福州一名商人最新承認，其買下澳洲總理莫里森的官方微信公眾號

，指因為有關公眾號擁有巨大粉絲群，純粹是商業交易，不涉政治，但未有透露交易金額，又指

賣方無告知原有帳號持有人身份，微信已批准轉名，不會把帳號還給莫里森。

莫里森微信帳號的管理人已變更為「福州九八五信息科技有限公司」。據《路透》及澳洲特

別廣播協會（ＳＢＳ）引述該公司負責人黃愛鵬表示，原本打算刪掉舊有的（莫里森）帖文，現

在只能等待騰訊答覆。據微信規定，只有中國公民才能以個人名義開通公眾號，為了繞過這一障

礙，莫里森辦公室委託一間中國機構、透過一名來自福建的紀姓中國公民登記帳號。

針對上述帳號爭議，運營微信的騰訊（００７００）表示，今次事件涉及帳戶擁有權糾紛，

會按平台規定進一步調查。



＊澳洲反對黨工黨領袖的公眾號仍正常使用＊



資料顯示，澳洲有１２０萬華人，兩大政黨自由黨及反對黨工黨，自２０１９年起使用微信

與澳洲華裔選民溝通。目前，莫里森的對手工黨領袖阿爾巴尼斯（Ａｎｔｈｏｎｙ

Ａｌｂａｎｅｓｅ）的微信公眾號仍正常使用。澳洲議會的情報和安全聯合委員會主席、自由黨

參議員詹姆斯－帕特森（Ｊａｍｅｓ Ｐａｔｅｒｓｏｎ）早前表示，微信帳號突然「變臉」，

這是「審查制度」和「外國干涉」的一個例子。他相信，中國致力堵塞莫里森與澳洲華人的溝通

管道，並由此起到干預總統大選結果的目的。

在北京，外交部發言人趙立堅昨日（２４日）表示不了解情況，又稱所謂中國干涉純屬污蔑

抹黑，無稽之談。「我們從不、也沒有興趣干涉他國」。（ｗｌ）

