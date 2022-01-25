【ＦＯＣＵＳ】美股三大風險壓頂，讓飛刀再落一陣

【ＦＯＣＵＳ】Ｅｎｄ？還是ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｅｎｄ？抑或
是ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ？開年持續「行衰運」頂的美股，周一
（２４日）驚濤駭浪未平－－標指、納指盤中分別暴瀉４％、５％，收盤雙雙Ｖ彈倒升，盤後期
指再轉跌。
美股「一哭二鬧三上吊」的戲碼，能否如２０２０年３月般召喚出「ＦＥＤ Ｐｕｔ」？大
摩、高盛、美
銀、瑞穗等就繼續唱空。「在市場血流成河時買進」是否仍成立？讓飛刀再落一陣。
＊ＴＩＮＡ、ＦＯＭＯ突煙消雲散＊
股神旗下巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）股票，以及「木頭姐」操盤的方
舟旗艦（ＡＲＫＫ）基金，去
年初至今「一上、一下」的走勢，被視作聯儲流動性退潮預期之下，「價值ＶＳ成長」大輪換的
最
佳詮釋。
經歷美股開年至今連續３周動盪，相比巴郡股價較５２周高位僅回吐約６％，ＡＲＫＫ回撤
高達５７％；
其他炒作寵兒同不惶多讓，Ｇａｍｅｓｔｏｐ、ＡＭＣ、Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ、維珍銀河分
別大瀉８２％、８１％、７５％、
８８％；此外，比特幣價格亦較高位蒸發逾半。
進入２０２２，市場氣氛急轉，芬佬們昔日掛在嘴邊的「ＴＩＮＡ（ｔｈｅｒｅ ｉｓ
ｎｏ ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ，指零
利率環境只能買股）」、「ＦＯＭＯ（ｆｅａｒ ｏｆ ｍｉｓｓｉｎｇ ｏｕｔ，指擔心錯過
爆升股）」突然煙消雲散，何
解？答案兩個字－－通脹。
當聯儲上下齊將「遏抑通脹」稱為首要重任，拜登周一被死對頭霍士新聞記者的通脹問題激
到失態爆粗，白宮聲稱「總統並不將股市視為判斷美國經濟強弱的途徑」，現在指望２０２０年
３月美股大跌後的「ＦＥＤ Ｐｕｔ」重現，顯然是不切實際。
＊靜候聯儲加息靴子落下＊
大摩首席美股策略師Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ預期，美股未來３至４周還將現痛苦下滑，標
指或再跌一成
至４０００點以下，「泡沫源於股市過高的估值」；瑞穗則指，標指上半年可能最低跌至
３８００點，納
指１００可能再跌約１５％，在１２０００點附近觸底。
除了美國高通脹失控觸發聯儲加速緊縮的風險（高盛最新指，今年加息次數或達７次，直至
通
脹急升局面扭轉）；第二大風險是緊縮過快引發經濟衰退。美國１月製造業ＰＭＩ初值已降至
５７﹒７的
２０２０年１０月以來低位，領先指標更預示ＩＳＭ製造業指數未來數月將跌穿５０的榮枯線；
而１２月零售
銷售創１０個月最大降幅，下行趨勢已延續６個月。
第三大風險則是地緣政治衝突升級。隨著北約稱將派出軍艦和戰鬥機到東歐戒備，美國另有
８５００兵力隨時準備增援，烏克蘭戰爭似一觸即發；另在中東地區，阿聯酋昨日表示攔截了胡
塞叛
軍發射的兩枚彈道飛彈，也門內戰恐隨時蔓延到其他海灣國家。
那麼，巴菲特所言「Ｗｈｅｎ ｔｈｅｒｅ＇ｓ ｂｌｏｏｄ ｏｎ ｔｈｅ
ｓｔｒｅｅｔｓ， ｙｏｕ ｂｕｙ」何時生效？靜候聯儲
加息靴子落下和盯緊科技龍頭公司中期盈利預期。據華爾街數據提供商ＦａｃｔＳｅｔ調查，分
析師給
予微軟、谷歌、亞馬遜「買入」評級的比例高逾九成，且預計未來１２個月漲幅介於２５％－
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