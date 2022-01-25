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即市新聞

25/01/2022 12:55

【ＦＯＣＵＳ】美股三大風險壓頂，讓飛刀再落一陣

　　【ＦＯＣＵＳ】Ｅｎｄ？還是ｔｈｅ　ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｎｄ？抑或
是ｔｈｅ　ｅｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ？開年持續「行衰運」頂的美股，周一
（２４日）驚濤駭浪未平－－標指、納指盤中分別暴瀉４％、５％，收盤雙雙Ｖ彈倒升，盤後期
指再轉跌。
　　美股「一哭二鬧三上吊」的戲碼，能否如２０２０年３月般召喚出「ＦＥＤ　Ｐｕｔ」？大
摩、高盛、美
銀、瑞穗等就繼續唱空。「在市場血流成河時買進」是否仍成立？讓飛刀再落一陣。

＊ＴＩＮＡ、ＦＯＭＯ突煙消雲散＊

　　股神旗下巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ　Ｈａｔｈａｗａｙ）股票，以及「木頭姐」操盤的方
舟旗艦（ＡＲＫＫ）基金，去
年初至今「一上、一下」的走勢，被視作聯儲流動性退潮預期之下，「價值ＶＳ成長」大輪換的

佳詮釋。
　　經歷美股開年至今連續３周動盪，相比巴郡股價較５２周高位僅回吐約６％，ＡＲＫＫ回撤
高達５７％；
其他炒作寵兒同不惶多讓，Ｇａｍｅｓｔｏｐ、ＡＭＣ、Ｂｅｙｏｎｄ　Ｍｅａｔ、維珍銀河分
別大瀉８２％、８１％、７５％、
８８％；此外，比特幣價格亦較高位蒸發逾半。
　　進入２０２２，市場氣氛急轉，芬佬們昔日掛在嘴邊的「ＴＩＮＡ（ｔｈｅｒｅ　ｉｓ　
ｎｏ　ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ，指零
利率環境只能買股）」、「ＦＯＭＯ（ｆｅａｒ　ｏｆ　ｍｉｓｓｉｎｇ　ｏｕｔ，指擔心錯過
爆升股）」突然煙消雲散，何
解？答案兩個字－－通脹。
　　當聯儲上下齊將「遏抑通脹」稱為首要重任，拜登周一被死對頭霍士新聞記者的通脹問題激
到失態爆粗，白宮聲稱「總統並不將股市視為判斷美國經濟強弱的途徑」，現在指望２０２０年
３月美股大跌後的「ＦＥＤ　Ｐｕｔ」重現，顯然是不切實際。

＊靜候聯儲加息靴子落下＊

　　大摩首席美股策略師Ｍｉｋｅ　Ｗｉｌｓｏｎ預期，美股未來３至４周還將現痛苦下滑，標
指或再跌一成
至４０００點以下，「泡沫源於股市過高的估值」；瑞穗則指，標指上半年可能最低跌至
３８００點，納
指１００可能再跌約１５％，在１２０００點附近觸底。
　　除了美國高通脹失控觸發聯儲加速緊縮的風險（高盛最新指，今年加息次數或達７次，直至

脹急升局面扭轉）；第二大風險是緊縮過快引發經濟衰退。美國１月製造業ＰＭＩ初值已降至
５７﹒７的
２０２０年１０月以來低位，領先指標更預示ＩＳＭ製造業指數未來數月將跌穿５０的榮枯線；
而１２月零售
銷售創１０個月最大降幅，下行趨勢已延續６個月。
　　第三大風險則是地緣政治衝突升級。隨著北約稱將派出軍艦和戰鬥機到東歐戒備，美國另有
８５００兵力隨時準備增援，烏克蘭戰爭似一觸即發；另在中東地區，阿聯酋昨日表示攔截了胡
塞叛
軍發射的兩枚彈道飛彈，也門內戰恐隨時蔓延到其他海灣國家。
　　那麼，巴菲特所言「Ｗｈｅｎ　ｔｈｅｒｅ＇ｓ　ｂｌｏｏｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　
ｓｔｒｅｅｔｓ，　ｙｏｕ　ｂｕｙ」何時生效？靜候聯儲
加息靴子落下和盯緊科技龍頭公司中期盈利預期。據華爾街數據提供商ＦａｃｔＳｅｔ調查，分
析師給
予微軟、谷歌、亞馬遜「買入」評級的比例高逾九成，且預計未來１２個月漲幅介於２５％－
４４％，信
不信？由你。

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